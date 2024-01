La capacitat d’acomodar-se a una realitat determinada que té l’ésser humà és infinita. Això s’ha fet tota la vida!, o, tot lo món!, són expressions que sovint utilitzem donant per bones conductes per la seua generalització que potser hauríem de posar en qüestió. Reconec que resulta difícil perquè, tants caps tants barrets! Tot i això, en els darrers anys tenim, però, d’una manera selectiva, cal dir-ho, la temptació de jutjar amb ulls presents conductes del passat. El "genocidi" comés per l’imperi espanyol en la conquesta d’Amèrica, n’és un d’ells. Però, no el dels romans al llarg de la seua història, per exemple, o el de tantes civilitzacions que va anar estenent-se violentament.

Una de les formes violentes que ha emprat l’ésser humà és l’esclavitud. Tot i que la imatge que tenim és la de vaixells carregats de negres cap a Amèrica, en aquesta benvolguda terra, els nostres avantpassats també van fer ús d’aquesta forma violenta de sotmetre als seus iguals. Però, clar, els considerem iguals ara, bé, potser no del tot, depén del color de la pell. Les hòsties que les porten ells! L’antic Regne de València es va convertir en un vertader mercat d’esclaus. No els cansaré perquè hi ha molt escrit i ho poden buscar si els ve de gust. Però de la mateixa manera que els diré que s’ha estudiat i publicat molt, també continua sent desconegut per a una gran majoria. Els parlaré d’un cas d’Alaquàs, el nostre poble. Un lloc, aleshores menut, en mig de l’horta, on tant cristians com sarraïns tenien als seus semblants sota el jou de l’esclavitud, i tot i que el cas del qual els parlaré es tracta del senyor del lloc, he de dir-los que per a tindre un esclau, només feien falta els diners per a comprar-lo. Marc Ruiz era un negre llibert, és a dir, que havia sigut esclau i havia aconseguit la llibertat. El seu ofici era el de cuiner, i l’home, quan va tindre diners en la butxaca es va dedicar a fer el mateix que havien fet amb ell. Comprar i vendre esclaus. De manera que, en desembre de mil cinc-cents trenta-tres, li va vendre a Jaume d’Aguilar, aleshores senyor d’Alaquàs, una esclava negra anomenada Caterina, per cinquanta ducats d’or. Què t’ha paregut morrut? Volem veure't, Maria! El preu era dels cars, perquè estava subjecte als Furs de València que protegien al comprador de qualsevol defecte de la xicona. Les vendes fetes a dret de Corsari no garantien res. Fins en els Furs, que de vegades tant enyorem, es contemplaven aquestes coses. Estaran amb nosaltres que Marc degué pensar que una cosa que feia "tot lo món", i que a més s’havia fet "tota la vida", no devia ser tan greu. Ara no els portem amb vaixells, ara venen ells amb pasteres en mans de persones sense escrúpols que els llancen a la mar, arriscant i perdent la vida molts d’ells. Qualsevol dia pensarem que açò també és una cosa que ha passat tota la vida i en tot lo món. De nosaltres depén! Carpe diem!