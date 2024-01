Esta mañana en el Espai Jove de Rafelbunyol se ha inaugurado el programa "Jove Oportunitat" (JOOP) del IVAJ impulsado por la Mancomunitat de l'Horta Nord. Un programa diseñado para los jóvenes entre 16 y 21 años que no tienen motivación para continuar estudiando o incorporarse en el mundo laboral.

El presidente de la mancomunidad y alcalde de Rafelbunyol, Fran López, junto con Cristina Civera, vicepresidenta del órgano comarcal y responsable del área de Juventud, el concejal Mario Carrera en representación del concejal de Juventud, se han encargado de recibir a los 15 participantes y darles la bienvenida a la primera sesión.

"Es una gran satisfacción proporcionar desde la Mancomunidad nuevas oportunidades a quienes muchas veces se los ha dicho que no valen o que no tienen futuro. Las oportunidades no se acaban, pero se tienen que perseguir, y aquí os enseñarán como tenéis que hacerlo", transmitió Fran López. "Con este programa pretendemos reducir la tasa de Abandono Educativo Temprano trabajando la motivación, la autoestima y el cambio de actitud como requisito previo a volver a estudiar" asegura Alfons Lucas, concejal de Juventud y Educación.

Durante este periodo de tiempo se podrán preparar a las pruebas de acceso a la FP de grado medio, pruebas libres de obtención del título de ESO o las pruebas de competencias claves para acceder a certificados de profesionalidad.