Compromís per Paterna ha calificado de "envejecido y desfasado" el actual estado del Centro Social de La Canyada y pide su mejora y modernización. La concejala de la formación, Carmen Gayá, ha hecho estas declaraciones atendiendo a que "se trata de una reivindicación histórica de los diferentes colectivos". Los valencianistas piden al equipo de gobierno local liderado por Juan Antonio Sagredo que, al igual que ha dotado otros centros de uso público, destine en el Centro Social de La Canyada "los recursos necesarios porque no solo no se pierda el dinamismo de las entidades y las ganas de hacer cosas, sino que, además, impulse y anime al tejido asociativo del barrio".

