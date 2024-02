La Plataforma por el Soterrament de les víes en Alfafar-Sedaví-Benetússer ha advertido que la supresión del paso a nivel es un parche pero no la solución definitiva a sus denuncias de contaminación acústica y de inseguridad, que ahora mismo han tramitado contra Adif. Así lo explican en un comunicado emitido en respuesta a las declaraciones de la delegada de Gobierno, Pilar Bernabé sobre el proyecto de soterramiento cifrado en 130 millones por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, donde advertía que la prioridad del Ministerio era la eliminación del cruce con barreras.

“Eliminar el paso a nivel no ha sido ni es, ni el único ni el principal objetivo de esta Plataforma. La eliminación del paso a nivel se incluye dentro nuestros objetivos siempre y cuando vaya acompañada del soterramiento de las vías del tren a su paso por las poblaciones de Alfafar, Sedaví y Benetússer, puesto que sólo de esta forma es viable suprimirlo y a la vez cumplir con el mandato de los objetivos de la Agenda 2030 en cuyo objetivo número 3 (Salud y Bienestar) emplaza a los ciudadanos a “pedir responsabilidades a tu gobierno, a los líderes locales y a otros responsables de la toma de decisiones sobre sus compromisos para mejorar el acceso de las personas a la salud”, señalan.

Trabajar por prevenir el suicidio

Precisamente, al abordar este tema, la asociación vecinal recuerda que son 703 las denuncias presentadas por ciudadanos al Ayuntamiento de Alfafar por problemas de salud mental derivados del paso de los trenes a pocos metros de sus viviendas.

"Y hacemos hincapié en la obligación, tanto de ciudadanos como de administraciones, de trabajar por la prevención del suicidio y evitar favorecerlo manteniendo como estímulo negativo y muy perjudicial en pacientes depresivos, la existencia del paso de trenes a escasos metros de sus domicilios aún existiendo un muro que dificulte el acceso o atenúe el sonido", explican. Hay que recordar que dichas denuncias vienen acompañadas de partes médicos de vecinos con problemas de ansiedad, depresión e insomnio.

Marginar al barrio de San Jorge

Pero no solo por tema de salud, las vías, según los vecinos, también generan problemas de accesibilidad. "Los muros no frenan ideas, los muros atenúan pero no eliminan un sonido, un túnel o un paso ciclopeatonal elimina parte de un peligro pero genera otros (inseguridad, robos, violaciones), y un paso elevado supone inaccesibilidad. Pero, sobre todo, los muros dividen y, en consecuencia, cualquier solución alternativa al soterramiento de las vías del tren a su paso por nuestras poblaciones incumplirá con el objetivo número 11 de la Agenda 2030 (Ciudades y Comunidades Sostenibles) y marginará más (si cabe) a los vecinos del barrio de San Jorge de Alfafar parapetándolos entre un muro y un gran descampado, y generará una congestión de tráfico inasumible en Sedaví", explican.

En ese sentido, desde la plataforma quieren con este comunicado "cumplir así con nuestra obligación como ciudadanos de solicitar a la Delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, a todos los grupos políticos, al Ministerio de Transportes y al Gobierno de España a solucionar el problema del paso a nivel de Alfafar con miras a los objetivos de la Agenda 2030 sin dar lugar, ni tan siquiera de forma provisional, a que éstos se incumplan".