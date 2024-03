El aula cocina del Bertomeu Llorens se abrirá con un showcooking de Ricard Camarena

El CEIP Bertomeu Llorens de Catarroja ultima los preparativos de su nueva aula de cocina para abrirla el próximo 27 de marzo, con un showcooking de Ricard Camarena. El proyecto ‘Centres Cuiners: centros promotores de la adquisición de hábitos permanentes de alimentación saludable, sostenible y de proximidad’ de esta nueva aula, pionera en los centros educativos de la comarca, se basa en la promoción de la alimentación saludable como una asignatura transversal, ligada al ejercicio físico de las clases de gimnasia, pero también en el fomento del consumo responsable y kilómetro cero, con el convenio con proveedores locales que acercarán sus productos al centro escolar.

La propuesta pedagógica incluye la potenciación de la autonomía del alumnado y al mismo tiempo el trabajo en equipo, la responsabilidad en la cocina, y la promoción de la vida saludable, con «el aprendizaje de habilidades y procesos que favorecen la capacidad de adquirir, elaborar y consumir alimentos saludables cobra especial relevancia para enseñar a niños y niñas a cocinar, cultivar y comprender de donde proceden sus alimentos y qué efecto tienen en el medio ambiente», explica el regidor de Educación, José Antonio Cuberos.

CEIP Bertomeu LLorens / A.C.

Millón de euros del Pla Edificant

El CEIP Bertomeu Llorens i Royo ha recibido inversión global cercana al millón de euros del Pla Edificant, con el objetivo de acometer tres obras principales, «la construcción de un nuevo módulo de comedor y cocina con mejora de los accesos de los proveedores, y la zona del personal de restauración infantil; la adaptación a las nuevas necesidades del ciclo de infantil con la creación de una nueva aula y accesos comunicados con el patio; y la rehabilitación del área administrativa para poder atender a las familias, con la creación del aula con servicio de cocina para participar en un proyecto educativo pionero», explica el concejal de Educación, José Antonio Cuberos.

Las obras, se recepcionarán próximamente por parte del Ayuntamiento, «son una oportunidad de mejora de las infraestructuras educativas, porque apostamos por la educación como un pilar fundamental de la cohesión social y la igualdad de oportunidades de todas las familias de Catarroja», explica el vicealcalde de Catarroja, Jesús Monzó.