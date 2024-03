El PP de Alaquàs denuncia la "falta de equidad" en el Consejo de la empresa municipal

El Partido Popular de Alaquàs ha denunciado que el actual gobierno PSPV-Compromís se han hecho con el control de la empresa municipal (ALEM) con una representación desigual de los miembros que componen su junta directiva.

Según explican, con el PSPV gobernado en mayoría simple, uno de los grandes logros conseguidos en septiembre fue elaborar y sacar adelante por mayoría absoluta la nueva propuesta de composición del consejo de Administración de ALEM (Empresa Pública Municipal). Propuesta presentada por el grupo Popular y refrendada por el resto de los partidos de la oposición, "que se sustentaba en los principios de transparencia y eficiencia en la gestión". Una propuesta en la que todos los grupos políticos tenían el mismo número de representantes en el consejo, dos, salvo el PSPV que contaba con uno más, ya que el alcalde debe ostentar la presidencia. Pero esta propuesta nunca llegó a ponerse en práctica. "¿Por qué? Porque entonces, llegaron los Pactos del Olivar y todo dio un giro de 180º. El PSPV con los votos de las dos concejales del Grupo Compromís, decide que ALEM no puede quedar al amparo de nadie, que tiene que seguir siendo controlada y dirigida por los socialistas", relatan.

Es entonces cuando el gobierno local presenta una nueva propuesta, "sin equidad en su composición" que anula la anterior y que deja a Vox con un representante, y se lo da al PSPV que se queda con tres, más el alcalde, asegurándose así la mayoría en el consejo. “Cerramos las puertas y las ventanas y seguimos guardando debajo de la alfombra la suciedad que nos molesta. Manteniendo limpia, aseada y a buen recaudo nuestra casita, al menos de cara al exterior. Compromís se vendió al mejor postor, consiguió dos concejalías y formar parte del equipo de gobierno, y a cambio el PSPV conserva su “vaca sagrada: ALEM", denuncia el PP.

Para los populares, tener una representación equitativa en ALEM era imprescindible en su objetivo de fiscalizar la empresa. "Queremos ser una oposición constructiva, pero no nos dejan hacer nuestro trabajo".