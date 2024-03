El peligro de los juegos de azar protagoniza una falla de Xirivella

Las fallas son sátira y humor, pero también son un espacio denuncia social y concienciación. Tanto es así que los falleros de la comisión Sant Antoni - Xirivella han querido a través de su monumento rendir un homenaje a los juegos de azar, en especial a aquellos más populares y tradicionales dentro de nuestro territorio. Con todo, no han querido dejar pasar la oportunidad para alertar en clave de humor sobre los riesgos asociados que el juego conlleva.

«En joc», la obra del artista Javier Álvarez-Sala, tiene en su remate central una gran figura que representa a una reina de corazones a la que le rodean los distintos palos de las dos barajas más internacionales, desde los oros, bastos, espadas y copas de la baraja española a las picas, diamantes, tréboles y corazones de los naipes ingleses. En sus manos, el basto y la espada, las cartas más poderosas del truc, y en el punto más alto, una gran reina de ajedrez corona este monumento en el que también se pueden observar personajes característicos del universo del azar y la suerte, como el famoso Joker, una figura que, como en la política, siempre va bien para hacer una jugada maestra.

"En joc", la falla con la que Sant Antoni de Xirivella aborda en clave de humor la ludopatía. / A.X.

Gravilla blanca y negra rodea este monumento reivindicativo simulando un gran tablero de ajedrez sobre el que están depositadas distintas figuras propias de este juego convertido en deporte, como el alfil, el peón, la torre, el caballo o el rey. Una torre de naipes completa esta composición.

Concienciar sobre la ludopatía

«El monstre, assabentat de la nostra feblesa, busca víctimes per a temptar, des de les videoconsoles fins a les cases de trevessa. Si t’enfila la ludopatía, no et deixará escapar». Este es uno de los pasajes que se puede leer en los carteles que rodean el monumento de Álvarez-Sala para concienciar sobre lo fácil que es ser víctima del «monstruo de la ludopatía», que se aprovecha de «la debilidad de sus víctimas».

No es la única mención que se puede encontrar al visitar esta obra, ya que el artista también advierte que «igual dona la modalitat, escacs, dames, daus o baralla. Si t’entra el cuquet que has fet tard, tens perduda la batalla» y recuerda que «la dama contagia el verí del joc que a tots ens ‘atenaça’, siga amb l’espasa o el basto ves en compte o et jugarás fins la casa».

La fallera Calavera

La falla toca los diversos temas que engloba el mundo del azar. Desde los distintos juegos y modalidades existentes hasta los amuletos más populares a los que los más supersticiosos confían su suerte: el trébol de cuatro hojas, la bruja de oro, herraduras o el gato chino de la suerte.

La fallera Calavera en el monumento de Sant Antoni de Xirivella. / A.X.

Además, el artista no ha querido dejar de lado las tendencias y ha incluido una referencia al juego más popular en los casales actualmente: «La fallera calavera». El personaje nació de la inspiración del universo Tim Burton y hace poco más de una década la empresa valenciana Zombi Paella sacó al mercado la primera edición de un juego de mesa que ya cuenta con dos extensiones y que en total ha vendido más de 130.000 ejemplares.