Folgado, Ros, dioses y peces en las fallas de Torrent

Que las fallas son sátira es de sobra conocido, pero si la plantà de los monumentos es la primera tras unas elecciones municipales la crítica local se duplica.

Este ha sido el caso de Torrent, donde el retorno de Amparo Folgado a la alcaldía, fruto de su pacto con Vox, y el regreso del PSPV de Jesús Ros a la oposición, centran buena parte de las escenas de las comisiones torrentinas. Basta un ligero paseo por las fallas de especial para ver ninots de Folgado, Ros, Guillermo Alonso o Andrés Campos.

En Antoni Pardo, flamante ganadora del primer premio de la sección especial con el lema ‘In Love’, los socios de gobierno Folgado y Alonso del Real aparecen en una cita de ‘Firts Dates’. Si el edil de Vox sí tendría una segunda cita con la popular («no me queda otra para triunfar», dice su ninot), la mandataria del PP afirma «haber estado muy a gusto, pero prefiero estar sola». En el mismo monumento, un triste Jesús Ros, sentado en un banco, ve como tres barcos (capitaneados por Andrés Campos, Edu Gómez e Inma García) surcan los mares de su sucesión, aunque la crítica avanza del naufragio antes de su partida.

Ros y los barcos de su sucesión / L-EMV

Tampoco se escapan de esta sátira amorosa Maria Jesús Herrada y Xavier Martí, en la confluencia de Compromís. La primera, de Iniciativa, «odia las relaciones de conveniencia», mientras el segundo, se presenta a la cita del programa de Cuatro como «muy comprometido» y «espera una coalición fluida».

Herrada y Martí / L-EMV

San Valeriano ataca por todos los frentes

A pocas calles de ahí, el monumento «Objectius Destarifats (in)Sostenibles» plantado por San Valeriano es una dura crítica local escena tras escena. Arturo García, del PP, la alcaldesa Amparo Folgado y su socio de Vox Guillermo Alonso son presentados como títeres. «Tu te subes el sueldo (Folgado), yo me cobro la baja (Alonso), el otro llora en casa (García) y cuando ya haya bastante acarabemos como una carcasa».

García, Folgado y Alonso / L-EMV

En cuanto a la oposición, se presenta como peces a los pesos pesados de la bancada socialista. Jesús Ros es el pez jubilado, «un lider carismático como ya no hay, que con su edat ya está pensando en irse a dormitar». Edu Gómez es el «pez pallaso» con «la bendición de Jesús Ros», mientras que Andrés Campos es el «pez disco rayado», del que recuerda que «una vez lideró pero lo hizo tan mal que no le dejaron volver». Por último, a Inma García la bautizan como«pez reina» por haber sido Reina del Encuentro.

García, Campos, Gómez y Ros, los peces del PSPV / L-EMV

En la falla Avinguda, Amparo Folgado aparece caracterizada como una reina, que ha cumplido su sueño de ser alcaldesa, y ahora «está en todas las fiestas» y es «la reina del encuentro, la clavariesa de honor, la reina mora, la creu cristiana y la fallera mayor».

Folgado como Atenea y una reina. Abajo, Ros, como Baco / L-EMV

El monumento de Ángel del Alcázar está coronado por una gran Atenea, que encarga Amparo Folgado: «Un mito ha llegado a Torrent, es como la Diosa Atenea, una alcaldesa guerrera viene por la derecha como el poniente», reza la critica. En el lado contrario, Jesús Ros. «El dios Rojano ya puede descansar en el diván de la autocomplacencia, es el ‘Baco’ de València;El Olimpo de Torrent no te echará de menos», afirma.