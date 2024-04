Seixanta-cinc pasqües junts

La Pasqua sempre ha sigut una època de l’any especial per als membres de la Penya Kiowas d’Alaquàs, d’entre les diverses festivitats en les quals han participat, ja que des del 1959 ha estat una cita obligada per a aquesta colla de xics, nascuts a mitjans dels anys quaranta del segle passat. Aleshores, com era habitual per als joves del moment, dos mesos abans de la Setmana Santa van demanar fer rogle, primer a grups de xiques d’Aldaia, amb les quals anaren a la Venta l’Aire a menjar-se la mona durant alguns anys. I, ja a partir del 1963, traslladaren les seues peticions d’ajuntar-se a pasqüeres de Torrent, durant el porrat de Sant Blai, per a acudir amb elles al Vedat en aquests dies de descans. En general, aquesta va ser un costum amb gran auge durant el franquisme, especialment entre els anys cinquanta i setanta, malgrat les estrictes normes morals del moment que va permetre, amb el vistiplau dels majors, conformar a l’època moltes parelles les quals van acabar en matrimoni.

El Vedat i Xiva

Aquesta tradició de celebrar aquesta festivitat la van continuar els Kiowas acudint al Vedat, una vegada ja festejaven amb les que hui són encara les seues companyes de vida. I ja casats i amb família la van traslladar, des de l’Horta, al terme de Xiva on acudeixen ininterrompudament des dels anys vuitanta tant el Dijous, Divendres Sant i Diumenge de Resurrecció com el Dilluns de Pasqua i de Sant Vicent, excepte l’any 2020 per la pandèmia. De fet, els seus membres continuen reunint-se a aquest darrer lloc, ubicat concretament a una de les casetes de la urbanització dels Felipets, però ja sense filles i fills, per a poder gaudir d’uns dies d’harmonia entre amigues i amics.

La Penya Kiowas, el 2014, als Felipets (Xiva). / FRANCISCO PALOP

Tant per a les mares i als pares, com per a les filles i fills d’aquesta agrupació, encara resulta emotiu recordar aquelles reunions de totes les famílies juntes, on eren nombrosos els jocs o l’enlairament dels catxirulos, entre les xiquetes i xiquets. Així com, per als majors, la preparació de la típica paella o torrà d’aquests dies, les passejades pel camp per a collir espàrrecs, les partides de dòmino o ajuntar-se a fer tertúlia.

D’aquesta manera, els Kiowas han assolit una amistat que ja dura set dècades, que sembla irrompible i que resisteix el pas dels temps moderns, en els quals les relacions personals són cada vegada més fràgils i es tendeix a l’individualisme. Per tant, aquesta penya que, a més, encara es reuneix cada cap de setmana a la seua actual seu al carrer de l’Arbre d’Alaquàs, ens ona una demostració de què les persones, si s’esforcen per entendre’s i eviten els conflictes, podem arribar a passar com ells seixanta-cinc pasqües junts.

Suscríbete para seguir leyendo