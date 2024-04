Dacsa al titot!

Qui no ha passat una bona vesprada desfaenant davant d’un bol ple de roses; o s’ha menjat una panolla torrada; o una coca de dacsa ben farcida; o l’ha incorporat a una bona amanida? Aquesta gramínia portada del nou món en les darreries del segle XV i principis del XVI, anomenada científicament “Zea mays”, va anar incorporant-se i substituint a altres cereals i lleguminoses que eren font d’alimentació de persones i animals.

Són diversos els llocs que s’atribuïxen el ser els primers en cultivar aquesta nova planta portada de les, llavors anomenades Indies, cosa en la qual no ens endinsarem. Però sí que els parlarem dels grans que menjaven els nostres avantpassats a meitat del segle XV, i que en el cas d’Alaquàs, tenim constància documental.

Corria el dia vint de novembre de 1452, quan Jaume de Vilaragut, llavors senyor del lloc, va convocar un Consell General per a carregar un censal que els permetera comprar el gra per alimentar a la població, que estava a punt de patir indigència i fam. Es van reunir trenta-tres cristians i cinquanta sarraïns ─en aquell moment encara eren majoria─ en l’antiga casa senyorial. En ell es va parlar de la necessitat de comprar, blat; panís i adacsa. El primer no necessita més explicacions, però el panís es referix a la «Setaria italica», i l’adacsa al «Sorghum».

Planta vinguda des d’Amèrica

Ara utilitzem indistintament panís o dacsa, per a referir-nos a la planta vinguda des d’Amèrica, però llavors tenien un significat distint. Tot i això, dacsa deriva de l’andalusí addáqsa. Una de tantes veus que van ser incorporades al valencià des de l’àrab d’Al-Andalus. Doncs, bé; una vegada es va començar a conéixer, la nova gramínia va ser batejada amb aquest nom.

Document de 1452 / L-EMV

Al principi amb algun adjectiu afegit, com és el cas del qual els anem a parlar. L’onze de març de 1594, Domènec Mijo; Gaspar Pelchac i Lluís Mijo Mandoll, tres moriscos d’Alaquàs de famílies molt arrelades, ─tant que els dos últims van gaudir de sengles carrers amb el seu nom─, reconeixien al notari Jaume Sanç un deute de trenta lliures i deu sous, pel preu de «tanta dacsa de les Indies» que li havien comprat. Quantitat que es comprometin pagar en la festa de la Mare de Déu d’agost.

Amb aquestes dades deguem concloure que si en aquest any ja es produïa la compravenda de dacsa, i estava a l’abast de la comunitat morisca, el seu conreu devia estar arrelat ja feia molts anys. Un terme menut com el d’Alaquàs no donava per a molt, i són innombrables els documents que testimonien la necessitat que es tenia de comprar cereals i altres grans per a sobreviure. I no sols els vassalls. En 1477, el misser Jaume Garcia d’Aguilar, llavors senyor d’Alaquàs, cobrava sis mil sous que li devia Joan Rois de Corella, comte de Cocentaina, mitjançant dos-cents cafissos de forment de la Vall d’Elda.

Document notaria de 1594 / L-EMV

Ara tenim als llauradors cabrejats: vendre barat, poca pluja i pantans mig buits, no són precisament al·licients per a dedicar-se al camp. Si no cuidem la terra i a aquells que la conreen mal anirem. I per als incrèduls; entrebancadors, i negacionistes: dacsa al titot!!!