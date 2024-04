Cultura 0, violència animal 1

Com qui no vol la cosa, ens trobem en un període polític en què veiem com la dreta i la ultradreta no paren de fer curses per vore qui dels dos partits fa la desfeta més gran. La veritat és que passa el temps i no ens acostumem a les seues excentricitats. L’última gesta de part del govern local de Torrent, ha sigut la proposta de Vox en separar els llibre amb temàtica de diversificació sexual, familiar i de gènere de la resta de temàtiques i els seus socis de govern, el PP Torrentí els ha seguit la festa, per això, el regidor responsable del ram, no ha entrat ni eixit, se suma tot feliç a la proposta i Santes Pasqües.

El cas és que volen juntar els llibres infantils, juvenils i d’adults amb temàtica de diversitat familiar, sexual i de gènere en una "habitación roja del Placer i del horror" i que els menors de 18 que vulguen accedir-hi hauran d’anar acompanyats del pare/mare o tutor/ra legal. Què t’ha paregut?

Fins ací, podria entendre la manipulació intencionada venint d’un grup retrògrad, ranci i que tot allò que semble respectar al d’enfront se li passa per alt. Però el que no entenc, és la visió que aquesta gent té dels menors, ni de la mania deslligada de preservar-los d’allò que ells consideren una “perversió” quan en realitat es tracta de llibres on se’ls explica que no sols hi ha un únic model de família o llibres per a conèixer bé el seu cos i que els ensenya a respectar una diversitat que fins ara no es considerava.

Llegir segons ells, pot pertorbar el creixement del menor; de fet han arribat a dir que “ataca la innocència dels xiquetes i xiquetes”,”... que per la seua manca de maduresa física i mental, necessiten protecció i cures especials”. Toca’t el nas.

Llotja VIP infantil

Per altra banda, tenen la genialitat de preparar una llotja VIP infantil per a poder “gaudir” d’una matança cruel i sanguinària d’un pobre animal, innocent que no té dret a defensar-se. Una balconada VIP infantil en una plaça de bous on el premi és esquarterar bé al bou i emportar-se, en el millor dels casos, dues orelles del pobre animal sacrificat.

La seua màxima aspiració és muntar una llotja VIP infantil, perquè els menuts vegen com agonitza un animal que li han creuat 3 o 4 espases per diversió, que està patint en els últims moments de la seua vida i la plaça de bous està de festeig pel fet. Una llotja VIP infantil, “donde crear futuros espanyoles fuertes, duros y valientes para afrontar la vida con firmeza”.

Aquesta gent que ens (mal)governa ho deixa ben clar a tota hora: per a ells, matar violentament animals forma part d’una bona educació, mentre que llegir llibres pot “...atacar la inocencia dels menors”. Davant d’aquesta dreta i ultradreta col·ligades, m’ho espere tot; de fet, n’estic segura que arribarà un dia que ens diran que ...” soñar es ilegal” i el que és pitjor de tot és que hi haurà gent, massa gent, que s’ho creurà i s’ho engolirà sense mastegar-ho i encara els votaran a favor.