¿No has recibido las ayudas de Infantil en Torrent? Estos son los motivos

La concejalía de Educación de Torrent, en manos de Vox, no ha resuelto, cuando apenas restan dos meses para la finalización del curso, la convocatoria de becas al alumnado de infantil de 0 a 3 años. Las familias lamentan el retraso en la concesión de las ayudas mientras que el edil Guillermo Alonso avanza que espera que los beneficiarios cobren la subvención en una semana.

Tanto la Generalitat como el Ayuntamiento de Torrent conceden ayudas a las familias con menores de 0 a 3 años. Pero la gestión y adjudicación de las becas por parte de ambas administraciones ha ido a distintas velocidades.

La conselleria de Educación abrió el proceso el pasado junio. Tras la presentación de la documentación por parte de las familias, el pasado noviembre publicaba la resolución con todos los beneficiarios y las guarderías ya descuentan la cantidad mensual obtenida del pago correspondiente.

Descontento en las familias

Pero en Torrent, a fecha de 25 de abril, la delegación que ostenta Vox no ha resuelto definitivamente el expediente todavía, pese a que la convocatoria se lanzó en enero. Y claro, las familias muestran su descontento. «No puede ser que con el final de curso a la vuelta de la esquina, todavía no sepamos si tendremos la ayuda o no», lamentan. A diferencia de la beca concedida por la conselleria (con una cantidad mensual asignada a cada familia y que recibe directamente la guardería en cuestión), la subvención municipal la reciben las familias en un pago único.

Los motivos del retraso

El concejal de Educación, Guillermo Alonso, afirma que «entiendo el malestar de las familias y tenemos que darles gestión, pero estamos intentando ser lo más ágiles posibles». El edil de Vox explica que el martes se celebró la comisión en la que se aprobaron las familias beneficiarias y avanza que «se espera formalizar los pagos a finales de la semana que viene o la siguiente».

Alonso del Real atribuye la demora en la resolución final del proceso a que los presupuestos del equipo de gobiernno PP-Vox no se aprobaron por pleno hasta el 29 de febrero, así como al retraso en los expedientes de conselleria para poder cerrar el ejercicio. A esto se suma, argumenta el regidor, un «problema informático con el sistema que permitía a los técnicos municipales comprobar en Hacienda las rentas de los demandantes de las becas».

Más de 500 beneficiarios

El edil apunta que finalmente se verán beneficiadas más de 500 familias y que unas 80 se han quedado fuera por no cumplir los requisitos, no entregar toda la documentación o hacerlo fuera de plazo. El presupuesto destinado es de 480.000 euros y las ayudas son de 675, 850 y 1.000 euros (para alumnado de 0 a 2 años) y de 425 y 500 euros (para los de 2-3).