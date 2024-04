El rechazo a la ampliación del aeropuerto de Manises ya tiene plataforma

Vecinos y vecinas de Xirivella, Quart de Poblet, Barrio del CristoAldaia y Manises, todos ellos de la comarca de l'Horta Sud, se han organizado en una plataforma ciudadana para oponerse «firmemente» y de forma colectiva al anuncio de ampliación del aeropuerto de Manises, un proyecto que es «perjudicial para nuestra salud y también para el medio ambiente». Así, un grupo de afectados por el ruido, el aire y la contaminación, alertados por las informaciones y las declaraciones de responsables del Consell y también del ámbito empresarial y la mercantil pública Aena para ampliar el aeródromo, se reunieron ayer para hacer público y poner en común "la firme oposición" a este proyecto.

En esta primera toma de contacto, se pusieron en común «los serios y graves problemas medioambientales y de salud que provocará esta ampliación en los ciudadanos» de los pueblos mencionados y se acordó formar una Plataforma contra la Ampliación del Aeropuerto, un órgano ciudadano de reciente creación para luchar contra este proyecto y para evitar «todas las consecuencias que traerá consigo».

Recogerán firmas en contra del proyecto

Los vecinos y vecinas acordaron, asimismo, comenzar su movilización ciudadana con una recogida de firmas en todos los municipios afectados. Este sábado será la primera jornada en la que los miembros de la recién creada plataforma comenzarán a acumular apoyos, cada uno en su municipio, para dar a conocer la agrupación e involucrar a sus vecinos y vecinas y en las próximas semanas se programarán asambleas ciudadanas locales para poner en común los problemas, las preocupaciones y sobre todo las reivindicaciones entorno a este asunto.

Durante el primer encuentro vecinal se acordó, asimismo, exigir a los ayuntamientos de cada localidad el «cumplimiento estricto de la ordenanza municipal contra el ruido para que Aena cumpla con la exigencia sobre el nivel de decibelios permitidos en las zonas afectadas».

Especialmente, añadieron los presentes, «durante los vuelos nocturnos, momento en el que claramente se sobrepasan los 45 decibelios permitidos». Además, dicen, «pediremos que se impongan las correspondientes sanciones, algo que a día de hoy no ocurre», reivindican.

Piden a Xirivella, Aldaia y Quart que se posicionen en el pleno

En Xirivella, Aldaia y Quart, concluyen, «estamos a la espera de que los respectivos plenos municipales se manifiesten sobre este importante y grave problema medioambiental y de salud que afecta a miles de ciudadanos». En Manises ya se sacó adelante una moción con el voto de calidad del alcalde, al oponerse al escrito para frenar el proyecto PP y Vox.

Precisamente el apoyo de los ayuntamientos en esta oposición a la ampliación del aeropuerto, «es muy importante», explican. Tal como detallan, llevan décadas soportando ruidos a todas horas del día: «cuando nos encontramos con una vecina por la calle y pasa un avión hemos de interrumpir las conversaciones porque no nos oímos y el telediario de la noche es imposible verlo si no cerramos las ventanas o subimos mucho el volumen», relatan como ejemplos de los muchos que viven en su cotidianidad.

«No creen en el cambio climático»

Pero, sobre todo, les preocupan los meses de verano. «Aena nos insonoriza las ventanas pero también nos condena a estar encerrados con 40 grados fuera y a poner el aire acondicionado, lo que nos hace gastar más energía y es contrario a las medidas de cuidado del planeta», lamentan.

Por eso, critican que los políticos y los empresarios recurran a la «expansión sostenible» y a la Agenda 2030. «¿Cómo se puede ser sostenible duplicando los vuelos diarios?, que nos lo expliquen». «Agenda 2030 y ampliación del aeropuerto no es compatible. Superar los 180 vuelos diarios que resistimos los vecinos es contrario a la sostenibilidad. No creen en el cambio climático», critican. La nueva plataforma ciudadana invita al Consell y a los responsables de Aena a pasar un día en sus casas. «Creo que no son conscientes de lo que supone vivir al lado del aeropuerto. Nos perjudica la salud».

