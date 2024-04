El juez ordena a la Emshi pagar 475.000 € a Picassent por el canon de la potabilizadora

El Ayuntamiento de Picassent ha ganado un nuevo pulso judicial a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) por el pago del canon por tener la potabilizadora en su término.

La sala contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia ha desestimado los recursos de apelación tanto de la Emshi como de la Empresa Mixta Metropolitana (Emiment) en contra de la sentencia de 22 de febrero de 2023, que da la razón al consistorio picassentino a la hora de pedir la anulación del acuerdo tomado en la Asamblea de la Emshi del 28 de abril de 2021, donde se suprime el subsidio de compensación por externalidades negativas a las plantas potabilizadoras, tanto de Picassent como de Manises.

Picassent, por tanto, deberá cobrar el canon fijado en torno a los 475.000 euros que no cobra desde 2020. Así, la propia Emshi, en su última asamblea ya aprobó una modificación de crédito de 957.065 euros para cumplir la sentencia y pagar el canon correspondiente a 2021 tanto a Picassent como a Manises.

La vía judicial ha sido la herramienta encontrada por el consistorio para que la Emshi cumpla con el pacto que en 2006 firmó el entonces presidente de la institución metropolitana, Enrique Crespo, entonces alcalde de Manises, que establecía este pago anual a los dos consistorios, de cerca de medio millón de euros a cada uno.

Varios intentos de supresión del canon

El cambio de gobierno promovió varios intentos para suprimir el canon. Se intentó por primera vez en 2011, cuando la entidad metropolitana decidió eliminar dicho canon en base a un informe de secretaría e intervención, en el que se señalaba que en el acuerdo de cinco años antes no existió informe jurídico que justificara su aplicación. Manises y Picassent acudieron al juzgado, que les dio la razón obligando a la Emshi a pagar cuatro anualidades, unos dos millones por municipio.

Posteriormente la Emshi presupuestó un euro en concepto de canon y Picassent volvió a recurrir, obteniendo otra sentencia favorable del TSJ.

En 2020, la entonces presidenta Elisa Valía, dio un paso más y para evitar los pagos futuros, presentó en las leyes de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat para 2021 una modificación en una disposición de la ley de creación de las entidades metropolitanas, que establecía que las mismas “no quedarán sujetas a subsidios, pagos o compensaciones por externalidad alguna, sin perjuicio de las indemnizaciones que las leyes sectoriales pudieran establecer».

La Meshi amplió la potabilizadora de Picassent.. / A.P.

Esa modificación, fue llevada a la asamblea de la Emshi donde directamente se votó la supresión del subsidio de compensación por externalidades negativas a las plantas potabilizadoras de Manises y Picassent por imperativo legal con efectos de 1 de enero de 2021, punto que salió adelante con los votos de todos excepto de Picassent y Manises. Acuerdo que ahora ha anulado el tribunal pues considera que “la modificación legan no supone una supresión de la indemnización de modo automático”.

Eso sin embargo deja la puerta abierta a largo plazo, pues a priori se puede interpretar que el Juez avala que Picassent cobre el canon de 2021, ya que la modificación de la ley entró en vigor ese mismo año y esta no conlleva la supresión automática del canon, pero no deja claro si prevalece sobre el resto de años. Es por eso que el Ayuntamiento de Picassent aún no ha cerrado la puerta judicial.

García: "Nuestro empeño mejorará servicios para nuestros vecinos"

Para la alcaldesa Conxa García, “la sentencia es una gran noticia para Picassent porque da la razón al ayuntamiento y suponen obtener unos recursos económicos importantes para el municipio por tener una infraestructura como la potabilizadora en nuestro término. Lo fácil y cómodo hubiera sido admitir el acuerdo de la EMSHI, pero nuestro empeño va a facilitar mejorar servicios e inversiones para los vecinos y vecinas de nuestro pueblo”

