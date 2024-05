Atascos y colapsos de una hora por el Gran Fondo de Valencia

Más de 3.000 ciclistas están participando desde primera hora en la celebración del Gran Fondo de Valencia, una de las citas deportivas más importantes de la ciudad y que en la edición de este año cuenta con estrellas de este deporte de renombre, como el cántabro Óscar Freire o el triatleta Javier Gómez Noya.

Pero como sucede en todo evento deportivo que se celebra en la vía pública, esto conlleva a cortes y desvíos de tráfico, que en el caso de este evento afecta a todas aquellas localidades que transcurren por los distintos recorridos de esta prueba (hay tres distintos, uno de 177 kilómetros, otro de 148 y otro de 89), y que todos ellos han tenido como punto de partida la Marina de València.

Atascos en Alboraia

Si bien desde las distintas administraciones y entidades han publicado a través de sus redes sociales los recorridos, horarios y zonas en la que la circulación del tráfico se puede ver afectada por la celebración de esta prueba, han sido muchos los vecinos a los que les ha pillado por sorpresa, lo que ha provocado que se generen importantes atascos y retenciones de hasta una hora en algunos puntos del recorrido, como Alboraia.

Una de estas personas que se ha visto sorprendida (y también afectada) por esta situación ha sido María, una vecina de la Patacona que esta mañana ha cogido su vehículo para desplazarse a Benimaclet. La mujer asegura que desconocía la celebración de esta prueba, lo que ha provocado que haya estado durante algo más de sesenta minutos retenida en la zona del polígono industrial de Alboraia, zona a la que se ha desviado el tráfico para que los ciclistas pudieran realizar el recorrido de la prueba.

"Nos han desviado a una ratonera"

La conductora lamenta "la mala organización" de los organizadores, ya que, según denuncia "nos han desviado a una ratonera y no podíamos movernos, ni adelante ni atrás, era un absoluto caos". Según explica, el atasco ha afectado a "muchísimos coches, muchos de ellos con niños y personas mayores", algo que ha despertado su preocupación teniendo en cuenta las altas temperaturas que se están registrando en el litoral valenciano, rondando los 30 grados en algunos puntos.

A este respecto, la mujer cuenta que, a pesar de tener una botella de agua en el coche "ha habido un momento en el que me he mareado. Es que con este calor y ahí encerrados, podría haber sido mucho peor", lamenta, e incide: "Ha habido una pésima organización porque deberían de haber buscado otras alternativas, o al menos habilitar uno de los dos carriles para el tráfico".

Centralitas colapsadas

Ella ha sido una de las decenas de personas que a lo largo de esta mañana han colapsado las centralitas del servicio de Emergencias y de la Policía Local de Alboraia. "He llamado primero al 112 y luego a la Policía Local, pero me decían que no podían hacer nada" asegura María.

No ha sido la única, pues según ha podido saber este diario, han sido decenas los afectados que han llamado a los servicios de seguridad para pedir explicaciones sobre lo que estaba aconteciendo. Con todo, fuentes consultadas por Levante-EMV confían en que en los próximos minutos la circulación se pueda restablecer con normalidad.