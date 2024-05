Nace una asociación vecinal en apoyo al proyecto Vinival de la Patacona

El proyecto para hacer de las antiguas bodegas Vinival junto a la Patacona, en Alboraia, un entorno para impulsar viviendas de uso residencial ya tiene defensores en la comunidad vecinal. Si bien ya existe una asociación de vecinos que se declara en contra de este proyecto, esta semana se ha hecho público el nacimiento de otra entidad que en su nombre lleva su razón de ser: "Sí al proyecto Vinival".

"Esta nueva asociación de vecinas y vecinos de La Patacona estamos unidos en torno a un sueño: que se haga realidad cuanto antes el proyecto de Vinival que lleva en trámites desde el año 2018", escriben en un comunicado enviado a los medios de comunicación. El colectivo asegura que "el barrio necesita de manera urgente desarrollar los terrenos de las antiguas bodegas Vinival para que acabe con la degradación de la zona y se traigan los servicios que llevamos mucho tiempo reclamando los que vivimos en La Patacona".

El objetivo de esta nueva entidad es claro: "queremos impulsar el desarrollo urbanístico de Vinival en defensa de los intereses de los vecinos de La Patacona que ven en este proyecto una garantía de futuro para todos".

"Nuestros hijos se tienen que ir porque no hay casas para ellos"

"Somos muchos los que vemos que este proyecto urbanístico atiende la necesidad de nuevas viviendas, zonas verdes, equipamientos y comercios, y resuelve la situación de inseguridad e insalubridad en la que se encuentra el área", explica la asociación. El barrio, aseguran, está "muy necesitado de dotaciones, parques y sobre todo vivienda". Añaden, además, que "nuestros hijos no pueden quedarse en el barrio donde han crecido porque no hay casas para ellos y hay familias que tienen que marcharse de La Patacona porque no hay viviendas lo suficientemente grandes o adaptadas a sus necesidades", lamentan.

Así están las bodegas Vinival en Alboraia / Germán Caballero

Creen que el proyecto de Vinival va a mejorar ese acceso a la vivienda. "Tiene un 30 % de vivienda de protección, trae nuevas zonas verdes y espacios libres, un supermercado y más comercios, espacio para un centro de salud y un centro escolar. Gracias al proyecto, también se protegen y recuperan las bodegas Vinival, que son un símbolo del barrio, para poder convertirse en un espacio de ocio y encuentro en el que podamos disfrutar los vecinos", defienden.

"Nuestra posición no se ha visto representada"

Por todo eso, la asociación, que se define como "independiente, apolítica y con voz propia", "trabajará por defender el proyecto, exigir a los políticos información y avances urgentes en la tramitación" pues cada día que pasa, el antiguo espacio industrial "se deteriora más". En la Patacona, dicen, son más de 5.000 vecinos y aunque admiten que hay opiniones diferentes, "nuestra posición no se ha visto representada".

Taller informativo sobre vivienda protegida

Aunque acaban de nacer, ya han realizado las primeras acciones. Este jueves participaron en un taller informativo sobre vivienda protegida, organizado en colaboración con la promotora del proyecto Vinival a petición de los vecinos. A ese taller, aseguran, "asistieron más de 60 personas" y se resolvieron dudas sobre los requisitos para acceder a una vivienda de este tipo. La asociación informa que esta ha sido la primera "de muchas actividades, encuentros y movilizaciones" que vendrán "próximamente". Además, pedirán reuniones con todos los grupos políticos de Alboraia para comentar el estado del proyecto y "exigir responsabilidades para que avance rápidamente".