La iaia de Puçol que cocina para 50.000 seguidores en redes sociales

Al entrar a la casa de pueblo en una calle de Puçol, hay un pasillo ancho que lleva a un patio lleno de plantas. En una butaca frente a una mesa camilla está Mercedes la Masera, como la llaman en el barrio y a su lado, su nieta Laia y su hija Mercedes. No están solas porque en la televisión habla Jordi Hurtado en el mítico programa de televisión 'Saber y Ganar'.

Sobre la mesa hay unas naranjas que huelen a la huerta valenciana y unas peras maduras. Levante-EMV ocupa una cuarta silla en esta escena y pregunta, pero no mucho porque las tres generaciones de mujeres hablan y cuentan solas. Se interrumpen, se completan. Son familia y se nota.

Mercedes y Laia en la cocina de su casa de Puçol. / V.P.

Mercedes la Masera se llama así porque su abuelo vivía en un Mas y desde entonces, todas las personas de su familia son los ‘maseros’. Aclara que la canción popular ‘la masereta se’n va al mercat’ que canta Dani Miquel no es por ella y lo detalla porque algunos de sus miles de seguidores se lo han preguntado cuando ha puesto esa canción acompañando un vídeo de ella yendo al mercado de los martes de Puçol.

Porque Mercedes es la Masera en Puçol pero en Instagram y en Tiktok es la ‘iaiacocinera’. Ella y su nieta Laia llevan la cuenta que ya atesora más de 20.000 seguidores en la primera red social y 30.000 en la segunda.

"Bon dia seguidors i seguidores, hui vaig a cuinar...". Con ese saludo se inician casi todos los vídeos que publican en las cuentas, donde Laia graba y Mercedes enseña recetas tradicionales, pero también nuevas que elaboran a petición de esos fieles digitales. Para despedirse, ‘ale adeu’ o ‘ale, adiós’, breve pero valenciano.

Llevan dos años publicando contenido en redes, que se dice pronto. Al principio lo hacían en castellano pero “no se aclaraba, se liaba”, comenta Laia. Todo se inició un domingo de paella. "Empecé a grabarle y a preguntarle, ¿ahora qué, iaia?, ¿cuál es el siguiente paso?".

"Me paran por la calle cuando voy al súper"

Fue un primer día de muchos y aún hoy Mercedes no es consciente de que sus vídeos los ve gente de toda España incluso del mundo. “Me paran por la calle y cuando voy al súper”, señala al ser preguntada por cómo lleva que tante gente vea lo que hace en internet. La Masera dice que ella "no quisiera hacer estas cosas" pero que se involucra por su nieta y ella responde "sí, pero cuando llevamos tiempo sin grabar me pregunta, ¿ya no hacemos vídeos?".

Mercedes enseña uno de sus platos. / V.P.

Hacen recetas valencianas; la que más éxito ha tenido es el arroz al horno. “También vídeos de temporada, por ejemplo ‘pilotes de Nadal o pasteles de boniato”. Señalan que algunos platos no se compran en las tiendas como las pelotas de Navidad y otras ya no se hacen en casa, como los pastelitos de boniato. Preservar la tradición gastronómica y divulgarla es otro de los deseos de esta pareja de mujeres de Puçol.

Cuentan que les escriben seguidoras valencianas que viven en otros países como Argentina o Reino Unido y les dicen, en general, dos cosas.

La primera, que gracias por dar instrucciones de cómo hacerse las recetas que les hacen sentir como en casa y la segunda que Mercedes les recuerda a su abuela. Quizás Mercedes no solo es la 'iaiacocinera' de internet, sino que también representa la imagen de miles de 'iaias cocineras' de Valencia, Alicante y Castellón.