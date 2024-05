Una vereda convertida en alameda verde desbloquea un PAI de 264 casas en Manises

La dirección general de Urbanismo, Paisaje, Evaluación Ambiental de la Generalitat Valenciana ha emitido con carácter favorable, el informe ambiental territorial estratégico del plan parcial Sant del Moro de Manises, una actuación urbanística de más de 260 viviendas y que lleva bloqueada más de una década.

Hay que remontarse a 1999 para ver que la Comisión Territorial de Urbanismo de Valencia aprobaba la homologación del sector 2. En 2002, el Ayuntamiento de Manises daba luz verde al Plan Parcial y designó al agente urbanizador del proyecto.

Pero la iniciativa urbanística chocó con la afección de la Vereda de Chimetes, con una extensión de ocho kilómetros y una anchura de casi 21 metros, una vía pecuaria por la que transitaba el ganado. El Plan Parcial Plan del Salt de Moro ocuparía una superficie de unos 2.800 metros cuadrados de la vereda, justo detrás del colegio público Enric Valor. Por ello, la promotora (Iberdrola Inmobiliaria) planteó la desafección de dicho tramo de la vía pecuaria Vereda de Chimetes, reduciendo su extensión a una anchura de 3,5 metros, en el tramo afectado por el desarrollo urbanístico en Manises. Como compensación, se adjudicaba a la Generalitat una parcela edificable para compensar la edificabilidad derivada de la citada desafección.

Diseño del proyecto, con los bloques de pisos y la zona verde / L-EMV

Generalitat rechazó su afección

Pero la Generalitat Valenciana rechazó el planteamiento al considerar que la Vereda de Chimetes es un bien de dominio público y como tal debe protegerse y quedar al margen del PAI, situado entre el barrio de San Francisco y el cauce del río Túria. La promotora presentó entonces un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana contra la resolución de la conselleria, que contaba con el aval del ayuntamiento, gobernada entonces por el PP.

Por otro lado el proceso administrativo seguía su cauce y en 2013 se solicitaba evaluación de la modificación planteada por la promotora (reducir la vereda), proceso que no llegó a completarse porque el consistorio no respondió al requerimiento planteado por la conselleria. No lo hizo porque una sentencia de abril de aquel año permitía la desafección de la vereda. El silencio municipal provocó la caducidad y el archivo del expediente a finales de 2014. En 2017, el Supremo denegaba desafección y confirmaba la resolución de la conselleria (2011) en la que fijaba un anchura mínima de 10 metros para la vereda.

Los bloques de viviendas (tono naranja) y la vereda, con el carril bici / L_EMV

Un PAI de 45.585 metros

Ahora, casi una década después la dirección general de Urbanismo, Paisaje, Evaluación Ambiental ha dado luz verde a la nueva propuesta urbanística para el Salt del Moro, con una superficie de 45.585 metros. La vereda vuelve a tener una anchura de 20,89 metros en la zona afectada por el PAI, carente de aprovechamiento lucrativo, y que se convertirá urbanizará como paseo o alameda verde de 9.653 metros, con carril bici.

Con la ampliación de la vereda respecto a la previsión inicial (de 10 a 20 metros) se produce una reducción del suelo edificable privado. Por tanto, si bien la edificabilidad residencial prevista en el plan parcial se mantiene en 28.949 metros de techo edificable (el 80% de renta libre y el resto, protegida), el proyecto contempla aumentar la altura de los edificios:en las zonas colindantes a las ya construidas será de cuatro alturas y el resto de cinco. En total, se construirán diez bloques repartidos en cuatro manzanas, con 264 viviendas. La zona verde será de 7.399 metros , además de los 9600 de la vereda, mientras que a los equipamientos se destinarán 4.135 metros.

Suscríbete para seguir leyendo