Adif impide a la Plataforma vecinal por el soterramiento de Alfafar entrar en la reunión en Madrid

Ya se encuentran en Madrid los alcaldes de Benetússer, Alfafar y Sedaví, en la reunión con Adif y el Ministerio de Transportes para conocer el estudio de tráfico realizado y también para marcar los siguientes pasos a seguir para acabar con el paso de las vías por esta zona de l'Horta Sud, en plena confrontación sobre si primero hay que eliminar el paso a nivel, o si la única opción es el soterramiento.

En esa reunión además de los alcaldes Juan Ramón Adsuara, José F. Cabanes y Eva Sanz, y sus técnicos, también solicitaron estar presentes dos representantes de la Plataforma vecinal. Sin embargo, en el último momento Adif ha vetado su presencia.

Para que la voz de los vecinos, que han presentado más de 700 denuncias con partes médicos por los graves problemas que sufren al estar al lado de unas vías por las que circulan más de 250 trenes diarios, esté presente en la reunión, han realizado un escrito firmado por el presidente Vicente García, que será leído en la reunión.

Miembros de la Plataforma por el Soterramiento en su tren hacia Madrid. / L-EMV

En él afirman que dada la elevada probabilidad de que la propuesta de Adif no contemple el soterramiento de las vías a corto plazo, "queremos pedirle que nos de voz y exponga nuestra opinión al respecto: La Plataforma está en contra de toda propuesta que no sea el soterramiento de las vías porque cualquier otra alternativa no evitará todas las muertes. Es decir, mientras el tren siga siendo visible y los vecinos lo podamos escuchar en la calle y desde nuestras casas, existirá el riesgo de que en las personas afectas de depresión las ideas suicidas giren en torno al tren y, por lo tanto, se seguirán produciendo “pasos por zonas no autorizadas” con resultado de muerte"

Evitar el suicidio

Para los vecinos, este tipo de desgracias familiares seguirán ocurriendo en cualquiera de los tres pueblos y seguirán camuflándose bajo la denominación de imprudencias. "Somos conscientes de la complejidad de la problemática del suicidio y su prevención, pero también contamos con la experiencia que nos dan cuatro décadas viviendo el problema y nos vemos en la obligación de advertir sobre el riesgo que supondría una “integración blanda” y de exigir que se contemple la salud mental, en general, y el suicidio, en particular, a la hora de valorar la solución a nuestro problema.".

Es por eso, que la plataforma por el soterramiento solicita que para eliminar el problema de las muertes por suicidio de vecinos en las vías del tren que atraviesan nuestros pueblos, "necesitamos que el tren deje de ser visible y audible a su paso por el casco urbano de Alfafar-Sedavi".