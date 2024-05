Vecinos y policía colaborarán para identificar a los camiones que pasan por la 'calle del infierno' de Manises

Los vecinos y vecinas de la calle Rafael Valls de Manises, que es la entrada y salida del municipio desde Paterna y sufren el denso tráfico de camiones que tienen una carga superior a la permitida en zonas urbanas, colaborarán con la Policía Local para vigilar que no se incurra en infracción.

En un primer momento, los habitantes de estas vías, afectadas por la circulación continua por una calle de doble dirección y con aceras muy estrechas, pidieron al ayuntamiento que pusiera un agente para persuadir a los camiones que superen la carga permitida, que no pueden pasar de 12 toneladas, o una cámara para captar a los infractores. Sin embargo, al comentarles que no podía ser, han ido a hablar con el cuerpo local para ofrecer su colaboración.

En este sentido, los vecinos enviarán semanalmente un informe al cuerpo manisero con las fotografías de los vehículos que circulen por la calle y lo hagan con más peso del permitido, la hora y el día. El objetivo es que desde la policía local se tramite una denuncia civil para notificar a la persona de que está superando la carga máxima e iniciar los trámites sanciones pertinentes si se diera el caso y según los procesos adecuados.

La calle Rafael Valls de Manises este martes a medio día. / A.M.

Una de las metas de los vecinos es que se pare el tráfico de vehículos de grandes dimensiones por una calle que es de doble dirección y muy estrecha. Esta situación es la que lleva provocando décadas que las viviendas tengan los balcones con golpes (que al ser reiterados ya no repara el seguro); soporten una polución considerable por la circulación continua durante todo el día que se ha agravado con las obras de acceso al aeropuerto por la N-220; vivan con altos niveles de ruido y no puedan circular de forma segura por la acera, pues muchas veces al no caber en la carretera, los vehículos se suben a la calzada.

Solución: ronda norte

La solución pasa por hacer realidad la ronda norte del municipio, que bordearía la localidad para entrar al poligono del Barranquet pasando por el barrio Socusa y descongestionaría Rafael Valls de vehículos de carga industrial. Un proyecto que ya se ha aprobado y que está en fase de licitación. Esta solución también vendría acompañada de una remodelación de la calle afectada, que se haría de un solo sentido con aceras anchas para devolver la calidad de vida a quienes allí habitan.

