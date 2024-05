Iniciativa vetará el manual que prohíbe a su edila de Torrent ir a actos religiosos

Iniciativa del Poble Valencià, una de las tres patas de Compromís, junto con Més y Els Verds, no llevará a asamblea el Manual de Participación de la Coalición en Actos Públicos impulsado por el grupo municipal Compromís-Podem-Esquerra Unida de Torrent. El rechazo de Iniciativa impedirá que el documento sea aprobado.

Tal como avanzó en exclusiva este diario el pasado sábado, Compromís-Podem-EU han elaborado un manual con para «establecer unos parámetros de asistencia y actuación a los actos públicos que se celebren en Torrent y a los que el grupo municipal sea invitado». Así, el código especifica que «no asistiremos a actos religiosos como coalición, sea de la religión que sea». Se puntualiza que «si alguien quiere asistir a título personal, tiene totalmente prohibido utilizar asientos reservados para la corporación, así como subir fotos a las redes con el resto de la corporación». Además, las redes sociales de los tres partidos «no compartirán imagen alguna con carácter religioso».

La comida en actos con asociaciones

En otro apartado también se señala que «cuando vamos a un acto y nos ofrecen comida (por ejemplo en la celebración del aniversario de una asociación), solo aceptaremos la comida si el resto de personas del acto también tienen acceso. Si solo invitan a los políticos, nos llevaremos la comida de casa o la pagaremos como el resto de vecinos».

El código de conducta se encuentra ahora en fase de alegaciones para su posterior aprobación. Así el texto deberá ser ratificado por la asamblea de cada uno de los tres partidos del grupo municipal. Y ese, a priori, será el gran escollo para que reciba luz verde.

Asistencia de Herrada a actos

Los dos ediles con representación en el pleno, Xavier Martí y Maria Jesús Herrada, son de Compromís, aunque el primero es de Més y la segunda, de Iniciativa. Y es precisamente la compañera de Mónica Oltra la que, a título personal, suele asistir a actos religiosos. Sin ir más lejos, el pasado fin de semana estuvo en la festividad de Maria Auxiliadora, donde subió una foto a Instagram; acompañó a las clavariesas del Buen Consejo, con su correspondiente imagen en redes sociales; e incluso participó leyendo la primera lectura de la misa del domingo en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, retransmitida por À Punt.

Según ha podido saber este diario, Iniciativa, el partido de Herrada, no tiene intención de someter a votación el manual de participación impulsado por el grupo municipal ni realizar cualquier otro trámite para su posterior aprobación. Por tanto, si para que el código de conducta pública salga adelante tiene que ser ratificado por los tres partidos, la validación de Compromís no será posible debido a que una de sus corrientes, en este caso Iniciativa, no dará luz verde. Desde la formación argumentan que su concejala es libre de acudir al acto que considere oportuno y utilizar sus redes sociales como quiera con libertad absoluta.

