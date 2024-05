El Ayuntamiento de Rocafort elimina un mural pro Palestina

"Free Palestina", "Cease Fire Now" (cese el fuego ya) o "We are all against the genocidal state of Israel" (estamos en contra del estado genocida de Israel) eran algunas de las frases que se podían leer en el mural en defensa de Palestina que desde el pasado 26 de marzo decoraba una de las paredes del paseo de la Acequia de Rocafort. Detrás de esta obra se encontraba la ilustradora valenciana Galleta María, quien en colaboración con otros artistas, quería denunciar el genocidio y reclamar una Palestina libre. Hoy, el ayuntamiento de la localidad, gobernado por PP y Vox, ha ordenado la eliminación del mural, precisamente a escasas horas de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, compareciera para anunciar el reconocimiento de Palestina como estado.

Esta mañana no quedaba rastro del mural en Rocafort. / L-EMV

Ha sido la propia autora de la obra la que ha denunciado el borrado de la obra a través de sus redes sociales tras recibir el aviso de varios vecinos de la localidad, quienes han mostrado su indignación ante una decisión que califican de "censura" contra un pueblo que está siendo "víctima de una masacre". Así lo ha denunciado el concejal de Guanyem Rocafort en el consistorio, Miguel de la Cruz, quien considera "lamentable que el gobierno censure la libertad de expresión y no tenga en cuenta al pueblo palestino que está siendo objetivo de Netanyahu y víctima de un genocidio".

"No es cuestión de política, es cuestión de permisos"

Desde el ayuntamiento descartan que esta decisión tenga connotaciones políticas y defienden que la eliminación del mural se debe a que la obra se había pintado sin permiso. "No sabemos quién lo ha pintado, pero sí sabemos que no ha habido ninguna solicitud para hacerlo, por lo que el ayuntamiento ha procedido a hacer su trabajo", explican a Levante EMV fuentes municipales.

Preguntados sobre si los motivos que han impulsado esta actuación, estas mismas fuentes subrayan que "el ayuntamiento no tiene ningún problema con el mensaje, pero nadie puede pintar lo que quiera, cuando quiera, donde quiera". A este respecto, defienden a aquellos vecinos que se hayan podido sentir ofendidos por el mensaje porque "hay que entender que a algunas personas les puede parecer bien, pero a otras no". Con todo, insisten, "es una cuestión de permisos y no de política".

Pared en la que se había dibujado el mural pro Palestina. / L-EMV

"No podemos dejar que se pinte cada pared que hay en el pueblo. Si alguien quiere hacerlo que lo diga, y entonces que lo haga. Pero en este caso se trata de una acción que no tenía ninguna autorización ni lo había comunicado al ayuntamiento". Así, insisten en que no tienen conocimiento de quien está detrás de la autoría pese a que el mural estaba firmado, y recalcan: "La organización o la asociación que lo ha pintado que lo diga, y si contaba con autorización, que lo diga también".