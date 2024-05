Picanya compra una casa en el centro por 600.000 euros

El Ayuntamiento de Picanya ha aumentando su patrimonio. Este mismo martes ha firmado la escritura por la compra de una casa en la Plaza Mayor, número 4, por 400.000 euros. El consistorio ha abonado ahora 200.000 euros, y el resto lo pagará en dos anualidades de otros 200.000 euros cada una, por lo que no necesita solicitar un crédito extraordinario.

"Hemos tardado más de un año en conseguir obtener la compra, ya que se trataba de un inmueble con varios propietarios. Ha sido un importante trabajo de gestión que al final ha dado sus frutos", señala el alcalde de Picanya, Pep Almenar.

El almacén que da al patio. / Inmobiliaria Winnor

Se trata de una enorme casa, construida en los años 40-50, "con muchas posibilidades", ubicada en una parcela de 1.120m, y dividida en tres partes. Una primera, a la que se accede desde la calle, que constituye la vivienda con cerámica, suelo de mosaico, talla en techos, vigas de madera al aire y gran altura de las habitaciones. Una segunda, a la que se accede por la cocina de la vivienda, que constituía el antiguo almacén de naranjas, que también está dividida en dos plantas. Y una tercera parte, a la que se accede por el almacén, ubicado en el gran patio interior, es de grandes dimensiones y está coronado por un tejado de teja catalana, y que es un patio descubierto donde hay un gran jardín.

Cerámica en paredes y suelo. / Inmobiliaria Winnor.

De momento, el gobierno local no tiene previsto ningún uso específico, "el principal objetivo era aumentar el patrimonio local, vimos esta oportunidad y la aprovechamos", apunta el primer edil, quien señala que esta adquisición se une a las de otros edificios como el Mortor de Giner o l'Hort de les Palmes. "Una cosa es tener patrimonio y otra darle uso, para lo cual hay que hacer una importante reforma. De momento tenemos otras prioridades como el Teatro Auditori , la construcción de un parking en la Plaza de antiguo colegio Serrano Súñer o el Mortor de Giner que también lo estamos rehabilitando", explica.

Compromís espera que se garantice su protección

Compromís, por su parte, critica que la compra de este inmueble no se llevara al pleno del 15 de mayo, pero sí un día después se aprobara en Junta de Gobierno, "sin tener acceso a información completa le resto de grupos políticos". Desde Compromís per Picanya, "deseamos que forme parte del patrimonio vivo del pueblo y sea accesible a todo el vecindario, garantizando siempre la protección, conservación y rehabilitación de su valor patrimonial".

Los edificios más antiguos cambian de piel Dentro de la actuación ARRUR que se desarrolla en la zona de Avda. Sta. Maria del Puig, Calle Dr. Ramón y Cajal y Calle Dr. Gómez Ferrer, ya están en marcha las obras para recubrir todos los edificios con una capa de material aislante SATE que mejorará de forma radical la confortabilidad y eficiencia energética de estas viviendas que forman el conjunto de edificios plurifamiliares más antiguos de Picanya. Ya se pueden apreciar los trabajos a las fachadas de Sta. Maria del Puig y la CalleDr. Ramón y Cajal y también en el interior de las viviendas donde se está trabajando también para reforzar toda la estructura de los edificios. También avanzan los trabajos en el interior de la futura Plaza Indalecio Miguel donde ya se puede ver en pie la estructura de las pasarelas que permitirán la instalación de ascensores y con él la mejora de la accesibilidad de todo el edificio.

