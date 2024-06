Roban el dinero de la nómina a un vecino de Torrent tras sustraerle los datos bancarios

Un ciudadano de Torrent ha denunciado la sustracción de 2.400 euros de su cuenta bancaria tras ser víctima de una ciberestafa. El hombre, que prefiere no desvelar su identidad por temor a sufrir nuevos robos, sospecha que el robo pueda estar relacionado con el ciberataque que sufrió a inicios de mayo una compañía eléctrica de la que es accionista desde hace varios años, a la que le robaron los datos personales de más de 850.000 clientes, entre ellos el DNI, el domicilio o el número de cuenta. Así con todo, admite que es "una posibilidad" ya que hasta el momento no existe ninguna evidencia de que ambos casos puedan estar relacionados.

Según explica, las retiradas de efectivo se produjeron a primera hora de este sábado, sobre las 6:30 de la mañana, cuando se realizaron dos operaciones por un importe de 1.200 euros cada una desde la ciudad murciana de Torre-Pacheco a través de la banca de Google Pay. Fue en una de las revisiones rutinarias que el hombre reconoce hacer a diario a su cuenta bancaria cuando se percató de los dos movimientos, por lo que acudió inmediatamente a denunciar los hechos a la comisaría de la Policía Nacional de Torrent.

Clonaron la tarjeta

Fue en las dependencias del cuerpo policial cuando uno de los agentes le advirtió que este tipo de delitos lamentablemente "son muy frecuentes". De hecho, según los datos del balance de criminalidad que publica el Ministerio del Interior, las estafas informáticas se dispararon un 52% en el último año en la capital de l'Horta Sud, pasando de 460 denuncias registradas en 2022 frente a las 699 de 2023. Asimismo, en la Comunitat Valenciana se han cometido 10.747 durante el primer trimestre de 2024 , una cifra que supone un incremento del 13,5 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

Ni siquiera los sistemas de autentificación que el vecino de Torrent subraya que tenía activados en su cuenta de Google Pay, en la que se han producido las sustracciones, han evitado que los hackers hayan podido cometer el robo. Además, se pregunta cómo ha sido posible realizar dos movimientos de ese importe "porque yo tenía fijado un máximo de 1.000 euros al día, y las operaciones son de 1.200 cada una". A este respecto, los agentes le indicaron que esto puede deberse a que la tarjeta vinculada haya sido clonada, lo que permitiría modificar importes y esquivar los sistemas de seguridad para ordenar transferencias.

Nómina y ahorros

A la espera de que la entidad bancaria le aporte una solución, el hombre admite estar "muy nervioso porque no sé si me van a devolver todo el dinero, una parte o si van a ordenar nuevas operaciones", aunque esta última opción puede resultar más complicada "porque he llamado al banco para bloquear la tarjeta que estaba vinculada a mi cuenta". El hombre se alivia de haber detectado rápidamente la infracción "porque si no hubiera revisado la cuenta igual hubieran hecho más operaciones y me hubieran robado más dinero", unos fondos procedentes básicamente de "la nómina que me acababan de ingresar y unos pocos ahorros que tenía".

Un agente de la Sección de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional. / LEVANTE-EMV

Asimismo, aunque reconoce que es posible que los hechos no tengan nada que ver con el ataque , lamenta que la compañía no le haya informado de los hechos, a pesar de que la compañía aseguró haber notificado del delito a todos sus clientes a través de un correo electrónico: "A mí nadie me ha dicho nada ni he recibido ningún email", asevera mientras indica que fue conocedor de la noticia "porque mi mujer lo escuchó en la radio y me lo dijo".

Podrá reclamar el reembolso

Desde la Oficina del Consumidor (OCU) explican que, en cumplimiento con la normativa sobre protección de datos, ante este tipo de casos la empresa que los custodia tiene la obligación de avisar a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) en las primeras 72 horas desde que se produce el problema de seguridad y comunicar "cuanto antes" a los posibles afectados por comunicación directa (teléfono, mail, SMS o correo postal).

Por su parte, indican a los consumidores que una brecha de seguridad en una empresa de la que eres cliente "te hace más vulnerable a cualquier ciberataque", por lo que recomiendan prestar atención a llamadas, correos o SMS inesperados y bajo ningún concepto dejar los datos en ninguna página sospechosa. Asimismo, recuerdan que las víctimas de ciberataques tienen derecho a reclamar el reembolso de los cargos que no hayan sido autorizados y que se hayan realizado tras el ataque a una empresa.