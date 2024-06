Massanassa no suspende la licencia de pisos turísticos a propuesta del PSPV

Massanassa no suspenderá las licencias de pisos turísticos, al menos de momento. El gobierno con mayoría absoluta del PP votó en contra de la moción presentada por el PSPV que solicitaba la suspensión de las licencias de actividad de pisos turísticos durante un año, para aprovechar ese tiempo para modificar el PGOU y poder regular su uso en el casco urbano.

En contra de lo que defendió el alcalde Paco Comes, que no consideraba que Massanassa tuviera un problema de pisos turísticos al contar con solo tres inscritos más otros dos en trámites, para el grupo socialista, la proximidad a València y su actual moratoria de licencias, puede hacer que los turistas busquen alojamientos en municipios cercanos como Massanassa y esto perjudique a la hora de buscar vivienda asequible,pues hace aumenta rle precio del alquiler a las familias

"Echando un vistazo al mercado inmobiliario , actualmente en Massanassa se alquilan habitaciones a 300 euros y viviendas por encima de los 800 euros. Eso es un drama. La gente de Massanassa se está yendo, ya no al pueblo de al lado, sino a otra comarca, a La Ribera, porque no pueden pagar estos precios. Está claro que el ayuntamiento no es responsable de esta subida, pero sí puede poner un granito de arena regulando la proliferación de pisos turísticos, que tienen una mayor rentabilidad que el alquiler a familias", explica el socialista Fran Raga, quien puso de ejemplo a Alfafar, que sí ha decidido suspender un año las licencias de pisos turísticos para regular su uso en el PGOU, para facilitar el descanso de los vecinos, algo que también defiende el PSPV . "Los vecinos de Joanot Martorell, donde hay un piso turístico, están hartos de escuchar el ruido de maleta arriba, maleta abajo , además de que no todos los inquilinos tienen el mismo comportamiento", apunta.

Paco Comes, durante su intervención en el pleno. / A.M.

Saturación de dicotecas y pubs

En ese sentido, Raga recuerda al alcalde que ellos sí apoyaron en octubre la suspensión de licencias por un año a discotecas y pubs pedido por el PP precisamente para favorecer el descanso vecinal. "Ahí sí que había un problema. Solo hay que ver la saturación de pubs en la avenida de Blasco Ibáñez, o la presencia de discotecas en el Polígono, que supone un esfuerzo policial e incluso de la Guardia Civil. Pero aquí, ahora mismo, no hay saturación de pisos turísticos, apenas hay tres y 17 plazas, y no es necesario regularlo", defiende Paco Comes. Un alegato que no comparte ningún otro partido, incluso Vox, que directamente pidió prohibir las licencias, algo que el consistorio ya le aclaró que no tiene competencia, sino la Generalitat Valenciana.

