Cuidem Godella denuncia que PP y Vox rechazan poner árboles en las calles que carecen de ellos

El grupo municipal Cuidem Godella critica que el equipo de gobierno local de PP y Vox en Godella haya rechazado su moción de plantar árboles en las calles que carecen de ellos. Esta denuncia viene tras la celebración del último pleno en el que este partido, en la oposición, presentó una propuesta para plantar árboles en todas las calles que actualmente no tengan o el sombreado por otros medios en las vías que por sus características no puedan albergar unidades vegetales. La propuesta no salió aprobada, pues con los votos a favor de Cuidem Godella, Compromís y PSPV no fue suficiente el apoyo al votar en contra el PP y Vox.

Desde el grupo municipal lamentan que el equipo de gobierno municipal de PP y Vox, "escudándose en que ya han replantado 300 árboles (que no son otros que los que la empresa Bertolín tiene obligación de reponer al haberlos arrancado del paraje natural de la Torreta del Pirata para construir el PAI de 450 viviendas) y que tenían previsto seguir haciéndolo, votaron en contra y con ello impidieron que saliera adelante algo que beneficia a todo el pueblo y que carece de connotaciones ideológicas".

"Esto mejora la calidad de vida de las personas"

Cuidem Godella considera que "arbolar y renaturalizar genera efectos beneficiosos al reducir las temperaturas de las casas de los alrededores y es lo que recomiendan los organismos nacionales e internacionales, para adecuar nuestras ciudades al aumento de las temperaturas derivado del cambio climático".

Asimismo, defienden que "sombrear un municipio, mejora la calidad de vida de las personas y contribuye indirectamente a una vida más saludable por incitar al paseo y también a dar vida al comercio local, el que se hace sin necesidad de utilizar el coche, del que Godella está tan necesitado".

La moción incluía, además, la necesidad de convocar "con carácter urgente" el Consejo Asesor del Arbolado y facilitar su participación y tutela en todas las acciones que en materia de arbolado se desarrollen en Godella muy especialmente en cuanto a la idoneidad de las especies y su mantenimiento. La moción finalizaba con un listado de calles, no exhaustivo, para ser arboladas que habían sido propuestas por los propios vecinos al carecer de cualquier tipo de sombra o vegetación.

El alcalde: "No responde a criterios técnicos"

Precisamente la falta de criterios técnicos en la propuesta es lo que hizo que el PP votara en contra de la moción, según el alcalde de Godella, José María Musoles (PP). En declaraciones a este diario, el primer edil asegura que votaron que no porque "la moción no tiene en cuenta ni las afecciones subterráneas, ni la necesidad de hacer un estudio urbanístico ni tampoco la viabilidad de los alcorques, ni su coste ni el impacto que tiene el tráfico municipal".

Señala que la idea de plantar árboles le parece "muy bien" pero un gobierno local no puede aceptar una moción "de tal calado sin un estudio previo de cuestiones que se han de atender".

Además, asegura que ya se han plantado 388 árboles, faltan 233 que se plantarán en otoño e invierno debido a las especies que se instalarán y ya se está en conversaciones para poner 500 más. "Esto lo hacemos bajo un criterio serio y no a través de una moción política y sin criterios técnicos", zanja Musoles.

