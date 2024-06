Manises instalará cámaras para identificar matrículas y un gálibo para evitar el acceso de grandes vehículos

El Ayuntamiento de Manises está gestionando los permisos para instalar una cámara en la calle Rafael Valls (que hace de entrada y salida del municipio y vive especialmente colapsada por el tráfico) que identificará las matriculas y facilitará la sanción a los vehículos que superen la carga o circulen a más velocidad de la permitida. Dicha medida se aplicará en el supuesto de que el control de gálibo, solución que se implantará de manera inminente para evitar que camiones de gran altura puedan transitar esta vía de entrada y salida del municipio, no sea efectiva ni tenga los resultados esperados.

Este viernes, el alcalde de Manises, Javier Mansilla y el concejal de Urbanismo, Guillermo Martínez, mantuvieron un encuentro con Jaime Gil, presidente de la Asociación de Vecinos de Rafael Valls. En la reunión, los representantes municipales trasladaron al dirigente vecinal las medidas transitorias que tiene en mente poner en marcha el ayuntamiento para paliar los efectos del tráfico pesado en la citada entrada y salida del municipio, circulación que genera molestias y desperfectos en fachadas y balcones, dada la estrechez de la vía para acoger tráfico de doble sentido.

Así, el consistorio explicó que está estudiando ya el diseño de la señalitica que informará de las prohibiciones para circular por Rafael Valls, así como la futura contratación de la instalación de gálibos para controlar la altura de los vehículos que podrán circular por la citada calles. Paralelamente, se ha solicitado a la DGT el persmiso para la colocación de cámaras que permitirán identificar a los conductores que infringen la ordenanza municipal de acceso de vehículos pesados. Estos dispositivos solo se instalarán en el caso de que el control de gálibo sea infructuoso.

Desde el ayuntamiento manisero matizaron que ambas soluciones serán transitorias, ya que la respuesta definitiva al problema de Rafael Valls será el proyecto de construcción de la ronda norte que desviará parte del tráfico de camiones que van al polígono del Barranquet y descongestionará esta calle de tráfico continuo; una situación que los vecinos llevan soportando más de 20 años.

El proyecto ya está aprobado y el consistorio ha reservado una partida en los presupuestos de este año de más de 700.000 euros para licitar las primeras obras "próximamente". Con todo, los problemas de golpes a las fachadas es diario y los habitantes piden soluciones.

Tráfico en la calle Rafael Valls de Manises / L-EMV

Hace unas semanas el consistorio y los vecinos, que se han constituido en una asociación, se reunieron en el ayuntamiento y el alcalde anunció que el proyecto está aprobado y comienzan los trámites para ejecutarlo, en un plazo de al menos dos años. En ese mismo encuentro, los habitantes pidieron soluciones urgentes para el día a día. En su momento, desde el equipo de gobierno dijeron que no era posible tener un agente vigilando las 24 horas para que no accedieran vehículos no autorizados, algo que pedían los vecinos de manera inmediata, pues diariamente hay incidentes de golpes en balcones, rotura de fachadas e incluso tapones por no tener espacio para pasar.

De hecho, los vecinos y la policía están coordinados para multar a los camiones que pasan aunque no tienen permitido hacerlo por ser un núcleo urbano y pasan un informe semanalmente a la Policía Local con las matriculas de quienes infringen la norma para poder tramitar denuncias semanalmente.

Solución: ronda norte

La solución pasa por hacer realidad la ronda norte del municipio, que bordearía la localidad para entrar al poligono del Barranquet pasando por el barrio Socusa y descongestionaría Rafael Valls de vehículos de carga industrial. Un proyecto que ya se ha aprobado y que está en fase de licitación. Esta solución también vendría acompañada de una remodelación de la calle afectada, que se haría de un solo sentido con aceras anchas para devolver la calidad de vida a quienes allí habitan.

El plano del proyecto de la Ronda Norte de Manises / A.M.

En concreto, el ámbito de actuación corresponde a la terminación de la Ronda Norte de Manises entre la rotonda de "Los peces" situada en el acceso desde Paterna por la CV-371 y el polígono industrial ‘El Barranquet’, en su conexión con el barrio de Socusa a través de la calle Constitución, ubicado en la parte noreste del casco urbano. La terminación de la Ronda Norte finalizará con una nueva rotonda que se construirá en la intersección de las calles Riu Millars y Constitución en el límite oeste del polígono.

El presupuesto total de las obras de la Ronda Norte asciende a los 2.512.144,80 euros (IVA incluido), lo que supone una inversión por parte del Ayuntamiento de Manises de varios ejercicios. En el ejercicio presente, el de 2024, ya hay destinada una partida de 750.000 euros para la construcción de esta infraestructura.

