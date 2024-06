Éxito de la XIV Tertulia Literaria de Adisto de Torrent

La sede de Asociación de Personas con Discapacidad Intelectual y del Desarrollo de Torrent (Adisto) tuvo un éxito de asistencia de público, más de un centenar de personas se dieron cita para escuchar las características y curiosidades de la literatura fallera.

La actividad dio comienzo con la lectura de un relato "apropòsit" de Carlos Quesada, colaborador habitual de la tertulia, de la mano de Mauricio y Paula.

Tras esta, con unos excelentes moderadores como son los escritores Begoña Valero y Berna Blanch, fueron introduciendo, los diferentes estilos, variedades y características que existen en esta vertiente de la cultura popular, que forma parte de nuestro patrimonio.

"Si no cou, no és falla"

Fueron muchos los conceptos y reivindicaciones que los tertulianos y tertulianas lanzaron sobre la mesa, pero todos destacaron que las fallas y su actividad no son más que un fiel reflejo de la sociedad y como tales los temas y reivindicaciones en los textos, sean en el formato que sea, a tratar ya que "la esencia de la falla es la crítica, la sátira y la reivindicación, “si no cou no és falla."

Asistentes a la tertulia de Adisto / L-EMV

Otro de los conceptos que se reivindicaron fue el de abandonar "ese complejo de inferioridad que a veces sentimos por el "apellido" fallero, más bien habría que ponerlo en valor ya que se trata de literatura de calidad hecha por falleros y en las fallas"

La recopilación de los excelentes trabajos de investigación, poemas tanto satíricos como líricos, y otros trabajos en publicaciones específicas más allá del propio llibret para poder llegar a más público, más allá del propiamente fallero, no olvidar la verdadera esencia del llibret, la explicación de la Falla, y mantener esta esencia, inculcar la importancia de la literatura en las fallas a los mas pequeños y animarlos no solo a la lectura sino también a "enfrentarse a la página en blanco” y contar una historia, o la importancias que han tenido y tiene la literatura fallera para mantener vivo el valenciano fueron algunos de los temas que se trataron en esta edición por parte de especialistas en la materia como Manuel Andrés Zarapico, Alba Fluixà, Miquel Àngel Gascón, Laura Gómez, José Fernando Andreu, Carmen Furió, Vicente Simó, Maria Andreu y Robert Gómez.

Luchadora por la inclusión y fallera

Además de los representantes del equipo de gobierno, Guillermo Alonso del Real, José Maroto, Aitor Sánchez y Sandra Fas, miembros de la corporación municipal, Jesús Ros y J. Pascual Martínez, las Falleras Mayores de Torrent, Vega Román y María Peris, y sus Cortes de Honor, la tertulia contó con la presencia de Mar Galcerán, diputada autonómica de las Corts Valencianes, una luchadora por la inclusión y que la sociedad cambie la visión que tiene de las personas con diferentes capacidades.