Rocafort borra también el mural alternativo contra la censura

El Ayuntamiento de Rocafort también ha decidio eliminar cualquier rastro de la acción ciudadana realizada el pasado viernes, precisamente para protestar contra la censura del propio consistorio, que decidió borrar un mural callejero a favor de Palestina bajo el argumento de que la autora no tenía permiso alguno para realizarlo.

Ha sido la Asociación de Vecinos Antonio Machado de Rocafort la que ha denunciado este miércoles que "esta noche (o tal vez temprano en la mañana), han retirado del muro, a conciencia, todos los mensajes de solidaridad a favor de Palestina y contra la censura. Han dejado las amapolas", revelaba el colectivo vecinal en sus redes sociales.

Tal como publicó este diario, la ilustradora valenciana Galleta María había realizado un mural en una de las paredes del paseo de la Acequia de Rocafort. En su obra se podía leer "Free Palestina", "Cease Fire Now" (cese el fuego ya) o "We are all against the genocidal state of Israel" (estamos en contra del estado genocida de Israel) eran algunas de las frases que se podían leer en el mural en defensa de Palestina. El pasado martes, el ayuntamiento , gobernado por PP y Vox, ordenó su eliminación.

Ese mismo día, el alcalde, Gorka Gómez, en el turno de ruegos y preguntas aseveró en el pleno municipal de que "Ni de Palestina, ni de Afganistán, ni de gays. Cualquier mural que se haga sin autorización y que tenga claramente connotaciones políticas se va a eliminar". También aseguró que cualquier mensaje relacionado con sexo o religión.