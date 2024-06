El alcalde de Rocafort pide disculpas tras aparecer nuevas pintadas en el mural

El alcalde de Rocafort, Gorka Gómez, hizo púlica anoche una carta a los vecinos y vecinas del municipio para pedir disculpas por "si he molestado u ofendido" tras aparecer ayer mismo pintadas sobre la pared que albergaba el mural que borró el consistorio en el que se podía leer, "Free Palestine", "Stop genocidio, Gorka cómplice".

En la misiva, el primer edil comienza diciendo que su objetivo es aclarar públicamente "ante aquellas personas o colectivos a las que haya podido ofender o molestar por unas palabras desafortunadas del pasado pleno de mayo". En esa sesión plenaria, Gómez señaló que "cualquier mural sobre política, religión o gays será eliminado" tras borrar un mural contra Palestina, tal como recogió este diario.

"Tuve un comentario desafortunado y pido disculpas"

Acto seguido, el alcalde señala que aunque dijo esas palabras, fue en "un contexto más amplio de los seis segundos que se recogen en el video" y aclara que lo que quiso decir es que "no me importaba el contenido del mural, que varios vecinos me comunicaron que se había pintado uno y se comprobó que no tenía autorización". Apunta Gómez que al poner distintos ejemplos, "tuve un comentario esafortunado y es por ello que pido disculpas, porque a veces el cansancio y la tensión del pleno pueden jugarte una mala pasada", escribe en la carta.

"Estoy a favor de la liberta de expresión y de cumplir la norma"

Seguidamente, opina que "nadie puede estar a favor de la muerte de personas, pero eso no es motivo de permitir una pintura sin autorización, cumpliendo el artículo 10 de la ordenanza de convivencia", dice. Asimismo, añade que está "totalmente a favor de la libertad de expresión" pero también a favor "de cumplir la ley y hacerla cumplir como alcalde de Rocafort".

La carta a los vecinos del alcalde de Rocafort, Gorka Gómez. / L-EMV

A continuación, añade una serie de frases que "dije en los doscientos setenta y seis segundos de mi intervención" como "Yo no intento censurar a nadie y esto está más que claro"; "la gente tiene total libertad de expresión" o "nada tiene que ver pintar un muro, restaurar la legalidad, con censurar".

Protesta en Rocafort contra la "censura" del alcalde / Levante-EMV

En este sentido, reprocha en la carta que de estas afirmaciones "no se han hecho eco los medios ni los ciudadanos", "solo se han hecho eco de los seis segundos en los que mis palabras no fueron acertadas".

El primer edil lleva estando en el foco de la polémica en el municipio desde hace unos días. Todo empezó con un mural artístico por la libertad de Palestina pintado en el mes de marzo que el ayuntamiento borró de un día para otro. Durante el pleno de mayo, el alcalde señaló que borraría todo mural con connotaciones políticas o religiosas y la ciudadanía protestó, creando otro mural alternativo. Hace apenas dos días, también se eliminó esta reivindicación, aunque el ayuntamiento se desmarca de haber retirado los elementos reivindicativos.

Ahora, tras haber aparecido nuevas pintadas en el muro, el alcalde ha emitido una carta pública para aclarar sus palabras y su posición y también para disculparse por sus "comentarios desafortunados".