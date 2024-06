El coordinador de Servicios Sociales de Alcàsser lleva a juicio al alcalde y la concejala por acoso laboral

El coordinador de servicios sociales del Ayuntamiento de Alcàsser ha demandado tanto al alcalde Alberto Primo como a la concejala del área, Maria del Carmen Romaguera, ante el Juzgado de lo Social por acoso laboral, trato discriminatorio, modificación de sus condiciones de trabajo y vulneración de los derechos fundamentales por los que pide una indemnización de 25.000 euros por daños y perjuicios. Una situación que ha denunciado UGT, ya que considera que esta problemática está ligada a la condición de delegado sindical del demandante, además de por su militancia al PSPV, partido que gobernaba anteriormente, pero que fue relegado por el PP con la mayoría absoluta obtenida por Primo en las pasadas elecciones.

Por su parte, el alcalde, Alberto Primo, desmiente el objeto de la demanda pero rehúsa a hacer declaraciones mientras se encuentre un procedimiento judicial abierto. “Respetamos el derecho de todo ciudadano a acudir al estamento judicial y confiamos en la resolución del juicio”, señala, juicio ques e celebrará el próximo 30 de septiembre.

La persona que ha demandado lleva ejerciendo la función de coordinador de servicios sociales desde el 7 de octubre de 2019. Por esta condición de responsabilidad, el demandante venía percibiendo una cantidad fija por el concepto de productividad, que actualmente se encontraba en la cuantía de 175€ mensuales, aunque a veces se pagaba agrupados en cuatro meses con un total 700€ por cuatro meses. Según se denucia, desde que empezó el año el trabajador no ha recibido esta mensualidad puesto que el presupuesto aprobado y publicado en el BOP asume una cuantía anual de 2.000 euros. Según el demandante,una resolución del 29 de enero dispone que la valoración relativa a la efectiva realización de dichas funciones se realice de carácter anual con reflejo en la nómina correspondiente. Para el demandante, esta resolución debe declararse "nula" por el juez, porque no se justifica la reducción del complemento y porque supone una modificación sustancial en las condiciones laborales que no ha sido debidamente notificada y justificada. Por ese motivo, reclama los adeudos de enero y febrero (350 euros), hasta la presentación de la demanda en marzo.

Tambien el trabajador denuncia una desigualdad en el trato respecto al resto de compañeros por su afiliación y “lazos con el PSOE”, algo que asegura “es conocido por el alcalde y su equipo de gobierno y supone una manifiesta discriminación ideológica”.

También denuncia “hostigamiento y acorralamiento laboral”. El demandante asegura que con la llegada del nuevo gobierno se “obstaculiza y bloquea constantemente mi trabajo”. Afirma que, en la primera reunión se le acusa de mentir en los datos de la lista de espera y se cuestiona su capacidad de coordinar el área, “hechos que motivaron un correo mostrando mi molestar que nunca fue respondido”.

Denegar días de permiso

El demandante asegura en la demanda, a la que ha tenido acceso Levante-EMV ,que desde el gobierno también se le denegaron días de asuntos propios solicitados en octubre y se hizo fuera de la jornada laboral, cuando él consideró que el silencio era positivo y por tanto los podía disfrutar: “Desde ese momento no se me vuelven a aprobar ningún permiso de vacaciones ni de asuntos propios y tengo que presentar una estancia por registro de entrada preguntando por qué a mí no se me aprueban y al resto de compañeras sí”, registro que no fue respondido.

Por último, el escrito recoge que el elemento final que provocó que el demandante sufriera un ataque de ansiedad y la consecuente baja laboral que esta disfrutando actualmente, “es la presión que tuve que soportar para firmar un informe técnico para conceder un contrato menor a una entidad”, que el consideraba que no se ajsutaba a la normativa “y suponía asumir una responsabilidad que no me correspondía”.

Expediente disciplinario

Dentro de las acciones que el demandante considera propias de acoso laboral, incluye la apertura de un expediente disciplinario, a nombre de una trabajadora, por “falta muy grave cuando el informe jurídico recomienda que se abra por causa grave, no correspondiendo al alcalde darle tal calificación, sino a la comisión designada, lo que denota su intencionalidad de acosar y acorralar laboralmente”. Dicho expendiente fue archivado, pero asegura que su apertura perjudicó “gravemente su imagen en el departamento”.

Es por ello que, según se recoge en la demanda, “el progresivo vaciamiento del puesto de trabajo limitando mis tareas habituales, a nuestro juicio supone un incumplimiento reiterado del deber de ocupación efectiva, entendemos que, junto con el resto de situaciones alegadas, donde se desarrolla una actuación y actitud de pasividad, deslegitimación, desprestigio y descredito, son actuaciones o conductas lesivas propias de acoso laboral, a las que se unen los comportamientos discriminatorios, reproches, acusaciones infundadas, entendiendo como dañados la dignidad del actor, su integridad física y moral, su honor o reputación profesional, así como el principio de igualdad”.

Esto, para el demandante supone una vulneración de derechos fundametales y por tanto reclama una indemnización de 25.000 euros, “por los daños y perjuicios ocasionados”, ademas de solicitar la “nulidad de lamodificación sustancial de las condiciones de trabajo, y por ende de la resolución de alcaldía”, notificada el 29 de enero por el Ayuntamiento de Alcàsser, sobre la reducción del complemento de productividad.

