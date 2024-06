La plataforma contra la ampliación del aeropuerto insta a los alcaldes que no den las licencias para la obra

La plataforma en contra de la ampliación del aeropuerto de Manises se reunió este miércoles para organizar la próxima asamblea ciudadana que se celebrará en la sede de la Mancomunitat del Barrio de Cristo y en la que participarán los diputados del Congreso y miembros de la Comisión de Transportes Vicent Sarrià (PSOE) y Alberto Ibáñez (Compromís-Sumar) y se ha invitado a los grupos municipales de los ayuntamientos. De ese encuentro, la agrupación espera "conseguir las explicaciones oportunas para conocer de lo que se trata el proyecto de ampliación, así como su apoyo y su voto en contra de este plan".

Durante la reunión de ayer, los presentes acordaron instar a los alcaldes y alcaldesas de los municipios afectados por la infraestructura a que no den licencias de obras para ejecutar la ampliación prevista por "el aumento de los graves problemas medioambientales y de salud que ya padecemos desde hace muchísimos años".

Según avanzó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, hace unas semanas, en estos momentos la actuación prevista se limita a una "ampliación de la terminal para modernizarla y no a la ampliación del campo de vuelo". Con todo, los vecinos y vecinas de la plataforma están convencidos de que el proyecto "sin duda significa un importante incremento de vuelos sabiendo que la pista de aterrizaje y despegue está al 40 % de su rendimiento" y por eso piden a los ediles que frenen las licencias.

Paralelamente a los encuentros sobre el asunto, la plataforma continúa organizando recogidas de firma en contra del proyecto en los distintos municipios, casi todos de l'Horta Sud.

"Erradicar el ruido no se soluciona encerrándonos"

Con respecto al Plan de Aislamiento Acústico de las viviendas incluidas en la huella acústica por parte de AENA, los miembros de la Plataforma, han manifestado que "no será un impedimento para seguir reivindicando y luchando en las calles por la no ampliación del aeropuerto y pedir su traslado de la ubicación actual", entre otras cosas, porque "erradicar el enorme ruido que provocan los aviones no se soluciona encerrándose en nuestras casas. Queremos que nuestros hijos puedan estar en la calle y respiren un aire limpio".

