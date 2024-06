Un año sin pediatra en el consultorio de un barrio de Paterna lleno de niños y niñas

Es un barrio lleno de niños y niñas en Paterna pero no hay servicio de pediatría. El consultorio de la Coma-Mas del Rosari, que atiende también a miles de familias de este núcleo de Paterna, lleva desde mayo de 2023 sin médico infantil, pese a que el acceso al sistema público de salud es un derecho que se ha de poder ejercer en igualdad.

El conflicto con la carencia de médicos en este barrio de Paterna se inicia en mayo de 2023, cuando el centro de salud cerró 12 días tras una agresión a un facultativo. Cuando abrió de nuevo, lo hizo con los recursos que tenía antes pero sin los dos pediatras con los que contaba el ambulatorio, pues uno se jubiló y otro pidió el traslado. Desde entonces, las familias con niños y niñas menores de edad han de desplazarse a otros consultorios en Paterna (como el del Clot o el de la Canyada). Lo hacen casi siempre en transporte público, pues muchas de ellas no disponen de vehículo privado, lo que supone esperar, subir al transporte y realizar todo el trayecto con el menor enfermo para ir y para volver.

El barrio ha pedido en reiteradas ocasiones a la Conselleria de Sanidad que recupere el servicio de pediatría en la Coma-Mas del Rosari pero el área autonómica, cuando ha respondido, ha señalado que tiene dificultades para cubrir las plazas, pues la bolsa de pediatras está vacía, tal como dijo el pasado febrero a preguntas de este diario.

Ha pasado un año y ya no pueden más. Alfredo Muñoz, representante de la asociación de vecinos de la Coma, explica a este periódico que ya "no nos valen los parches". "Hemos esperado mucho y no podemos más. Aquí hay familias con varios hijos y sin coche, cada vez que caen malos tienen que deslazarse a la otra parte de Paterna", explica. "En su mayoría son las madres las que invierten todo el día en llevar al niño al médico", señala. El municipio de Paterna no es todo un núcleo y para ir de una parte a otra, especialmente desde la Coma, no es posible hacerlo a pie.

El pasado febrero las familias de la Coma y Mas del Rosari se concentraron a las puertas del consultorio para exigir la recuperación de los pediatras. Decían que la agresión no era culpa de los niños, que estaban sufriendo las consecuencias de unos hechos que les eran ajenos. "Si tengo al niño con cuarenta de fiebre, ¿cómo voy a tardar una hora para llegar al médico", se preguntaban las madres en la última protesta. Ahora, casi cuatro meses después de esa concentración, el barrio sigue sin médico infantil.

La Conselleria de Sanidad, preguntada esta semana por este periódico, se limitó a decir que la falta de médicos es "una realidad en toda España", que "se agrava con el verano" y que "las bolsas de determinadas especialidades están vacías hace tiempo".