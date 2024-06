Amparo Folgado: "Hemos vuelto a poner a Torrent como gran referente en la gestión"

Tras la sesión de fotos, algunas en plena Avingunda al Vedat donde varios ciudadanos aprovechan para trasladarle diversas cuestiones del municipio, la entrevista transcurre en la sala de exposiciones del EMAT. Sentados entre piezas de cerámica, algunas muy curiosas, Amparo Folgado repasa sus primeros 12 meses como alcaldesa de Torrent en esta nueva etapa, ya que ostentó la alcaldía de 2012 a 2015. La mandataria popular expone lo que ha puesto en práctica hasta el momento, habla de la relación con su socio Vox, los acuerdos con la Generalitat y la Diputación o las críticas de la oposición socialista.

Así, a bocajarro, resuma estos primeros doce meses como alcaldesa

Han sido doce meses muy intensos, muy satisfactorios, y además con una perspectiva y una proyección de seguir haciendo y querer hacer mucho más. Torrent ha cambiado, que era lo que queríamos, hacer ese gran Torrent y devolverlo al lugar que le correspondía, y en estos 12 meses se está cumpliendo.

¿Ha sido tal y como esperaba?

No soy persona que me haga grandes imaginaciones de cómo me gustaría que fueran las cosas, siempre me gusta ir acoplándome a los momentos. Sí que tengo que reconocer que ha sido mucho mejor o mucho más satisfactorio y mucho más rápido de lo que esperaba en muchísimos aspectos. Y eso creo que al final es algo que hay que agradecer a todo el equipo de gobierno y al personal del Ayuntamiento de hacer posible que muchísimos proyectos se puedan poner en marcha, que podamos seguir estando a pie de calle y conociendo la realidad y las necesidades de la gente y que, como le digo siempre a cualquier vecino, no me importa que me digáis una queja o me pidáis una mejora, lo que quiero es que lo hagamos entre todos. Por tanto, para mí es importantísimo saber qué es lo que quiere la gente.

M.A. Montesinos

Quédese con lo mejor de este año.

Ha habido muchos algunos momentos. Tal vez lo más cercano. Acabamos de poner en marcha otra vez el baile para los mayores en Bellido o el Espai Sant Gregori, algo que me pedía la gente mayor. Recuerdo que en campaña los mayores se acercaban y me decían ‘Amparo, por favor, ponnos un baile. No tenemos el baile’. Hay que recordar que el CEAM de la antigua Caja de Ahorros se celebraba baile para los mayores pero que se tuvo que cerrar porque había que hacer una adecuación por parte de la conselleria, que tengo que anunciar que prácticamente ya está finalizada, y subían a bailar a las Américas. Cuando inauguramos el baile en Bellido y vimos la cara de satisfacción de la gente, algunos de ellos con incluso alguna lágrima diciendo “Esto para mí es vida”, yo creo que es de esos momentos de Irte a la cama pensando que hay personas mayores que han recuperado una parte importante de su tiempo, de pasarlo bien, de moverse, de relacionarse... Eso te llena.

¿Y malos momento?

Sí, claro, momentos con ciertas dificultades. Cuando sucede cualquier tipo de cosa que afecta a una parte del municipio o alguna desgracia o necesidad. Y para mí eso siempre es algo que comparto con ese momento, con las personas que están sufriendo y que lo que quieres es intentar ayudarles y acompañarles. Son momentos que a veces se producen, como los incendios en el barranco las últimas semanas y quieres estar allí y sabes que al final hay personas que pueden estar en una situación de riesgo.

En la primera entrevista que le hice tras su investidura como alcaldesa le pregunté cómo fueron las negociaciones con Vox para formar gobierno. ¿Cómo ha sido la convivencia?

Quiero trasladarle a la ciudadanía un balance positivo, positivo porque creo que se mantiene intacta, pero además con mucha más fuerza, la decisión de los dos grupos políticos de algo que era una petición de la ciudadanía, que era que trabajáramos juntos por el bien de la ciudad de Torrent. Eso se mantiene intacto y para mí eso es una garantía de que existe un equipo de gobierno con dos partidos políticos que tienen un mismo objetivo común, que es el mandato de la ciudadanía. Pero, además, manteniendo ese diálogo continuo, respetándonos mutuamente, sabiendo que existen unas diferencias por cada grupo político, pero con esa finalidad única que es trabajar por Torrent.

Amparo Folgado contesta a una de las preguntas / M. A. Montesinos

A diferencia de las discrepancias públicas vividas en la Generalitat o el Ayuntamiento de Valencia con los mismos partidos en los gobiernos, aquí, al menos de puertas para fuera, no ha habido esos roces. Que recuerde el rechazo a los presupuestos en la comisión informativa aunque las cuentas finalmente fueron aprobadas.

Creo que en aquel momento lo que pedía Vox era un poquito más de reflexión. Quiero dejar muy claro que el planteamiento inicial sigue intacto: Lo mejor para Torrent y por el que seguimos trabajando. Además, creo que la base principal es el diálogo, y con el diálogo llegamos a ese acuerdo para que los presupuestos fueran aprobados.

Y ahora que no nos oye nadie, ¿Cómo solventaron ese rechazo de VOX a los presupuestos?

Hablando, y volviendo a replantear algunos aspectos y algunas partidas y llegamos a un acuerdo mucho más rápidamente de lo que creíamos. Ellos aportaron su parte de alegaciones, que luego fueron llevadas a pleno. Al final se pudo cumplir con la legalidad y hoy tenemos un presupuesto para Torrent que es lo más importante.

"Dirigentes socialistas de la comarca que comentaron que era la alcaldesa que menos cobraba respecto a la población de Torrent"

En aquel pleno de presupuestos también se presentaron algunas enmiendas por parte de los grupos, incluidos los del equipo de gobierno, y una de ellas servía para aumentar sus retribuciones como alcaldesa. Recibió diferentes críticas de la oposición y entiendo que de parte de la ciudadanía, más a nivel privado o en redes sociales. Defiéndase de esa subida salaria.

No es una defensa, es simplemente manifestar algo que era lógico. Posiblemente era algo que se debía haber hecho en el inicio de la legislatura pero, sinceramente, no le presté atención a esa remuneración porque estábamos en plena negociación por el reparto de delegaciones y otras cuestiones. Fue en una reflexión posterior, que incluso también me trasladan dirigentes socialistas de la comarca donde me apuntan que era la alcaldesa que menos cobraba respecto a la población. Lo que hicimos en esa enmienda fue destinar las retribuciones de un asesor, que no habíamos cubierto, a incrementar mi salario y el de otro asesor. No se ha generado ningún gasto extra para el ayuntamiento. Yo no engaño a nadie, mi sueldo es público, se puede entrar en la página web y ver las retribuciones que cobramos cada uno, y si uno lo ve y compara, verá cuál es mi retribución con respecto a otros miembros de la corporación.

Folgado, en el mirador del EMAT, con Parc Centarl al fondo / M. A. Montesinos

Me hablaba antes de la recuperación del baile de los mayores, que, si no recuerdo mal, era una de las promesas electorales. ¿Qué otras promesas que o parte del programa ha podido cumplir en estos 12 meses?

Algo importantísimo es que bajamos la contribución. Posiblemente la percepción que se tenga es que esa bajada no es mucha, pero hay que recordar que en estos ocho años esa contribución ha estado congelada y no se ha bajado cuando el nivel de la vida y el IPC han subido. Nuestro compromiso como proyecto de equipo de gobierno es ir de forma paulatina, año tras año, bajando la contribución en la parte proporcional que nos toca como administración local; también hemos empezado a trabajar y trabajaremos por nuestros parques y jardines, en la mejora de la limpieza, en poner en marcha el contrato de la basura y la recogida de enseres, que posiblemente no fue de la mejor forma y que ahora nos toca ir pacificando y todos sabemos lo nos están llegando por los contenedores, en qué zonas se han puesto y los contenedores que se han elegido; estamos ya trabajando en lo que sería poner en marcha esa policía de barrio y que se vaya incrementando la plantilla de la Policía Local; se han incrementado las zonas de aparcamiento, que estos doce meses rozan las 500 plazas y es algo en lo que vamos a seguir trabajando, buscando solares; seguimos aumentando la atención al ciudadano, por ejemplo se puso un cajero a la entrada del Ayuntamiento que permite realizar muchísimos trámites para el ciudadano que no tiene ordenador. Creo que hemos vuelto a poner a Torrent en el mapa de la cultura, de las fallas, de fiestas… en definitiva se está consiguiendo que Torrent sea un referente en la comarca y en la provincia, algo que habíamos perdido en estos últimos ocho años. Torrent va a ser esa gran ciudad que es en la provincia, un referente como gran ciudad en gestión, en atención, en trabajo, en cultura, en fiestas o en urbanismo.

"Por fin Torrent va a tener una ITV y se ejecutará en esta legislatura"

Y si en la Generalitat y la Diputación gobiernan también los de su mismo partido, la cosa va rodada, ¿No?

Nos hemos podido reunir con todos los consellers en estos doce meses. En pleno mes de agosto, cuando no llevaban ni un mes, ya nos reunimos con la consellera de Justicia, con la de Administración Pública, la de Infraestructuras, con el conseller de Sanidad. De alguna forma para trabajar de forma unida entre ambas administraciones. Tenemos el compromiso real, ya está en el presupuesto, que la Ciudad de la Justicia va a estar en marcha, que el Centro de Salud de Parc Central se abrirá este año y que hemos trabajado y vamos a trabajar porque se adecúe el consultorio auxiliar del Vedat, con la Conselleria de Educación para que se amplíen sus instalaciones, donde recordemos hace unas semanas intercedimos para que no se suprima esa aula de cuatro años en Les Terretes. O la ITV que por fin vamos a tener en Torrent. En las primeras reuniones de agosto, la consellera me enseñó un documento que en su momento se había firmado, pero que no llegaba a nada para poner en marcha la ITV. A día de hoy ya está firmado ese documento con la consellera y con la empresa que lo va a ejecutar y la ITV se pondrá en marcha en esta legislatura. Eso es una realidad, y al final vamos trabajando con las promesas y cumpliendo con los compromisos que hemos adquirido con la ciudadanía. También con la Diputación con Vicent Mompó, de la que hemos conseguido que se adecue la carretera de Montserrat, la rotonda en Parc Central y el compromiso para financiar parte del proyecto de ampliar esa ciudad del deporte con una piscina de verano y ese aumento de las de las zonas deportivas.

La alcaldesa de Torrent responde a una de las preguntas / M. A. Montesinos

La seguridad ha sido uno de los debates entre gobierno y oposición. ¿Es Torrent una ciudad segura o insegura?

La información que se nos traslada desde la Policía Nacional y de los datos que tienen tanto en la delegación del Gobierno con respecto al año 2022 y las fluctuaciones que se generaron en 2023, Torrent no es una ciudad insegura y además es una ciudad que trabaja de una forma muy coordinada. Yo utilizaré una palabra que utiliza muchísimo el señor Sánchez, a veces al Partido Socialista de Torrent le gusta enfangar y ensuciar, en vez de aportar. Cuando ellos hablaban de que se tenía que hacer esa reunión, la reunión ya se había hecho Cuando ellas hablaban de que existía inseguridad, el trabajo por parte de la Policía Nacional y local ya se había hecho. Entonces, no es lógico que uno ensucie el nombre de Torrent, lo enfangue cuando realmente están trabajando profesionales y funcionarios de ambos cuerpos y les estamos haciendo un flaco favor. Estamos desmereciendo el trabajo que hacen y no es justo, no es justo por ellos, porque arriesgan sus vidas y hacen su trabajo. Y no es justo por los ciudadanos que ven que la seguridad en la zona ha aumentado, aunque eso no quiere decir que sea necesaria más.

"El PSOE no ha encontrado el camino para hacer oposición; viven anclados en los años 80, en el pasado"

Le comentaba anteriormente, respecto al baile, lo de cumplir sus promesas porque el PSOE le acusó de mentir también de aprovecharse de la herencia socialista en cuestiones como las cámaras de vigilancia. No sé cómo se ha tomado estas críticas

Creo que no han encontrado cuál es el camino para hacer la oposición. Creo que hay que hacer una oposición constructiva, que no saben hacerla, que siguen anclados en el pasado y que al final pensar que los proyectos son propiedad de uno es un error, porque los proyectos y lo que se hace por Torrent es de los correntinos. Al final, los ciudadanos lo que quieren es que les den respuestas, que les den soluciones y que les atiendan. En el caso del baile lo he dicho claramente. Yo me comprometí a que el baile se abriría en el CEAM y en eso estoy con la conselleria y que se ha comprometido. Creo que lo que le pasa al Partido Socialista es que sigue viviendo en los años 80 y Torrent es muy grande y eso creo que no lo tienen claro.

No sé si le ha sorprendido que la crítica del PSOE esté dirigida únicamente a usted. Quiero decir que solo hablan de la señora Folgado.

Sí, además es la señora Folgado, no es la alcaldesa. Es algo curioso porque incluso en los plenos, en el turno de ruegos y preguntas, me hacen todas las preguntas a mí. Yo creo que hay una parte de ignorancia política ya que existe un decreto en el cual yo traslado una serie de delegaciones a todos los concejales, pero bueno, es su forma de hacer política. No saben hacer oposición, creo que viven en los 80 y creo que no tienen claro el concepto de la realidad, de lo que realmente piden los ciudadanos y que el 28 de mayo de 2023 dijeron que querían un gobierno de coalición, en este caso con el partido de Vox. Cada uno en su casa se tendrá que apañar y tendrá que hacer esa reflexión para ver cómo se hace oposición. Atacar a una persona no es mi forma de ser y creo que los ciudadanos se dan cuenta de que atacar de forma personal únicamente a una persona, en este caso a mí, no es la forma ni más elegante, ni más política, ni más justa, ni más respetuosa. Pero teniendo en cuenta que es un partido socialista y ya sanchista, que trabajan y actúan igual que Pedro Sánchez, no nos sorprende nada.

Amparo Folgado, alcaldesa de Torrent. / M. A. Montesinos

Ya que comenta lo de Pedro Sánchez, ese ataque del presidente a Feijjoo por gobernar con Vox en varias comunidades, o en las Corts donde continuamente PSPV y Compromís le recuerdan a Mazón que gobierna con la ultraderecha, no se ha replicado aquí. Es más PSOE y Vox han llegado a votar juntos, como en la moción la moción de la ley de prensa.

Que se lo hagan ver. A veces uno puede pensar que tienen fijación en una misma, no lo sé. Tengo claro por qué es, pero me lo guardo.

Y ya por último, ¿Qué pregunta debería haberle hecho?

Cómo me siento. Y la verdad es que me siento muy satisfecha, muy, muy feliz. Tengo que reconocer que hay gente que me pregunta si estoy cansada y yo les digo que no, porque para mí es una satisfacción ver cómo puedo seguir trabajando por Torrent. En 2015, cuando ganamos las elecciones y no pude gobernar, me planteé ciertas opciones. Pero tenía claro lo que puedo hacer por Torrent y lo que me gustaría hacer por Torrent, y por eso voy a seguir y sigo. Y además, es que tengo la plena confianza de que Torrent tiene que ser y es un referente.

