Aldaia rinde homenaje a Juan Sánchez

El Teatro Auditorio Municipal TAMA de Aldaia vivió una gala de gran emoción con el homenaje al que fuera uno de los protagonistas de la época dorada del Valencia CF, entre 1999 y 2004, Juan Sánchez el "Romario de Aldaia".

El periodista Fran Guaita, y amigo de Sánchez, ideó la fiesta tras meses de trabajo de campo y redacción del libro biogràfico ‘Juan’ que se presentó entre sorpresas y emociones para el futbolista que no pudo evitar las lágrimas, especialmente al recordar a su familia en aquellos años: "A mí sólo se me ocurre ‘gracias’. Gracias a todo el mundo. Creo que no tendré vida para poder agradecer todo el cariño…". Sánchez arrancó varias largas y sentidas ovaciones del público.

En el evento, de puertas abiertas, se proyectaron imágenes de toda una trayectoria, así como del avance de una localidad en crecimiento, y vídeos de amigos y compañeros, y se realizaron entrevistas in situ a personas importantes en la vida de Juan como su profesor de la infancia, el exfutbolista mítico también de Aldaia, Vicente Guillot, o sus hijas.

El colofón era, por tanto, la presentación del libro que recoge la biografía del delantero aldaiero, una obra "imprescindible" para todos aquellos que han disfrutado con los goles de Sánchez.

"Humildad y orgullo"

El alcalde de Aldaia, Guillermo Luján, cerraba con palabras de admiración y agradecimiento invitando a la lectura del libro y alabando "la humildad y el ser siempre con orgullo de Aldaia". El libro, editado por el ayuntamiento, se repartió de manera gratuita entre los asistentes. Finalmente, la fiesta terminaba con música en directo y unas largas colas para recoger la firma de su protagonista en su libro, que ya pasa a recoger parte importante de la historia de Aldaia.