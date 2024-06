Artistas de Massamagrell denuncian el veto de Vox a un cuadro de Gaza en una exposición

Los alumnos de la escuela municipal de pintura de Massamagrell se rebelan contra la censura y presentarán esta mañana un escrito por registro de entrada al ayuntamiento para protestar, pedir explicaciones y solicitar que el concejal de Cultura, de Vox, José Manuel Palanca, que se retracte. El conflicto comenzó el martes por la tarde, cuando se inauguró la exposición de las obras de arte elaboradas en la escuela por estos artistas locales, un grupo de cerca de cuarenta personas entre adultos y niños.

La muestra, ubicada en la Casa de Cultura, incluía el cuadro de una alumna que hacía referencia al drama humano derivado del genocidio en Palestina. Una pintura que se ubicaba frente a la entrada y estaba en un sitio con alta visibilidad. "Cuando entró el concejal de Cultura, de Vox, le dijo a la profesora que ese cuadro había que quitarlo de ahí, a lo que ella se negó". La cosa no fue a más, pero esta mañana los cuadros han aparecido cambiados de sitio.

"El concejal ha movido el cuadro esta mañana y lo ha colocado al final de la sala, en un rincón en el que no se ve", denuncian varios alumnos.

El cuadro de Gaza al final de la exposición en Massamagrell / A.M.

"Estamos indignados, él no es quien para hacer lo que ha hecho, no es justo que nos imponga su ley. Si él no rectifica, retiraremos todo enseguida", aseguran. Asimismo, lamentan que en la escuela de pintura "llevamos más de 20 años poniendo exposiciones de pintura y nunca hemos tenido ningún problema, hasta ahora". A la inauguración de la muestra acudió el concejal de cultura de Vox, José Manuel Palanca y la alcaldesa de Massamagrell, Pilar Peris (PP).

PSPV: "Exigimos saber quién ha movido el cuadro y que vuelva a su sitio"

El grupo municipal socialista también ha presentado un escrito exigiendo explicaciones. El portavoz Paco Gómez explica que "tras la inauguración de la exposición de los trabajos del alumnado de la escuela municipal de pintura y los comentarios vertidos por el concejal de cultura sobre el cuadro 'Daños colaterales', esta mañana ha sido cambiado de sitio, enviándolo al fondo del hall, en un lugar de menor visibilidad, para sorpresa de muchos".

Asimismo, solicitan que "ante este nuevo acto de censura por parte del concejal de cultura (Vox), desde el Grupo Municipal Socialista, solicitamos saber quien ha movido el cuadro de su sitio, que se devuelva a su anterior ubicación dicho cuadro y la reprobación del concejal por este acto de censura", concluyen.

Por su parte, desde Compromís, también censuraron que el edil de Vox "quiere limitar la libertad de expresión de los alumnos de pintura cambiando su ubicación original por motivos políticos e ideológicos, dejándola apartada e invisibilizada". Así, han instado a la alcaldesa y a los vecinos que actúan para no ser cómplices de este "ataque a la cultura". Por último, han expresado "todo el apoyo" a los alumnos.

Este periódico se ha puesto en contacto con el equipo de gobierno, de PP y Vox, para recoger su versión de los hechos, aunque finalmente no se ha aportado más información.