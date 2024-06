Massamagrell rectifica y reubica el cuadro sobre Gaza

El cuadro sobre Gaza que forma parte de la exposición realizada por los alumnos de la escuela municipal de pintura de Massamagrell vuelve a gozar de un sitio privilegiado en la sala después de que el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Massamagrell, José Manuel Palanca, de Vox, ordenara desplazar la obra -que estaba expuesta en el centro de la sala- a un rincón con menos visibilidad. Así lo han señalado los alumnos del centro y lo han confirmado desde el propio consistorio, que explican a este diario que la rectificación atiende a una petición expresa de la alcaldesa, quien reprochó al edil su decisión.

En este contexto, la alcaldesa Pilar Peris remitió un escrito al jefe de Cultura para pedir explicaciones "tras tener constancia de que usted ha desplazado una de las obras a otro lugar de la sala", una decisión que fuentes municipales aseguran "conocieron por los medios de comunicación". En dicho documento, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la primera edil pedía una aclaración de los hechos y rogaba "encarecidamente" al jefe de Cultura del consistorio una respuesta "informándome sobre la situación actual sobre este asunto". Para zanjar la polémica, Peris corregía a Palanca y le indicaba que dicha obra "deberá permanecer expuesta en su lugar hasta la finalización de la exposición".

El ayuntamiento se desmarca de la decisión del edil

Asimismo, fuentes municipales consultadas por este diario salen del paso de las acusaciones de censura denunciadas por los grupos de la oposición y se desmarcan de esta decisión "que es responsabilidad del concejal de Cultura, que es quien ha ordenado retirar el cuadro". En este sentido, subrayan que desde la alcaldía, dirigida por el Partido Popular, "no tenemos nada en contra de la obra y respetamos la libertad creativa de los artistas".

Así, defienden el compromiso de la primera edil con la libertad de expresión y artística "un compromiso que se evidencia con la decisión de la alcaldesa de prorrogar la muestra una semana más", hasta el próximo 21 de junio, ya que la exposición ubicada en la Casa de la Cultura estaba programada hasta hoy.

"No había ninguna necesidad"

Por su parte, los alumnos de la escuela municipal celebran la rectificación aunque confiesan una "satisfacción a medias porque no sabemos si ha rectificado por la presión o porque se ha dado cuenta de que lo que hizo no tenía ningún sentido", comenta una de las estudiantes. "Hemos hecho ruido y se ha rectificado que es un paso", añade la mujer, que considera que el concejal de Vox "se ha metido en un berenjenal sin ninguna necesidad porque no se tenía que haber tocado nada".

Con todo, la alumna explica orgullosa que ahora el cuadro de la polémica "está en una zona muy visible, que además está muy iluminada y recibe toda la luz de la galería", por lo que dan por zanjada la polémica.

