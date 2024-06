La Policía Local de Alboraia suma 725 intervenciones solo en mayo

El Ayuntamiento de Alboraia decidió abordar la seguridad del municipio potenciando todos los recursos disponibles -humanos y drones- y aumentando la coordinación con el resto de instituciones -Delegación del Gobierno- y cuerpos de seguridad -Policía Autonómica y Guardia Civil- y el balance de los primeros 5 meses del año muestran un resultado muy positivo. Sólo la Policía Local, sin contar con el resto de cuerpos, ha realizado 728 intervenciones durante el mes de mayo.

La cifra no sólo supone un incremento sustancial respecto al mes de abril (728 frente a 552), sino que también refleja una tendencia "muy positiva desde enero sobre la mejora de seguridad de nuestros vecinos y vecinas, vivan donde vivan o trabajen donde trabajen", destaca el alcalde, Miguel Chavarría. Y es que el aumento de las actuaciones ha ido subiendo de forma importante desde el mes de enero, pasando de las 462 intervenciones de aquel entonces a las 728 de mayo.

"Además, hemos trabajado en la protección de todas las zonas. No hay ni una sola que no sólo no haya bajado, sino que no haya subido de forma importante", señala Chavarría. En este sentido, el incremento de las actuaciones se ha producido en el casco antiguo, Palmaret, barrio de los Cristales, La Patacona y Port Saplaya. No obstante, es en la huerta (81 actuaciones, 39 más que en abril) y en el Polígono Industrial (73 intervenciones, 34 más que en abril) donde mayor efectividad ha conseguido la Policía Local.

Incremento de seguridad coordinado

En total, el cuerpo de seguridad local ha actuado 2.705 veces desde enero hasta mayo de 2024. La cifra se produce después de un decidido refuerzo en materia de seguridad en los últimos meses, una iniciativa del Ayuntamiento de Alboraya que ha gestionado el alcalde, Miguel Chavarría, y que ha dado lugar a varias reuniones con Servicios Sociales, la Policía Local y la Guardia Civil y a una Junta Local de Seguridad con los citados y la incorporación de Delegación del Gobierno y la Policía Autonómica.

El resultado: un dispositivo de seguridad constante y coordinado que ha permitido reducir, según datos del Ministerio del Interior, prácticamente todos los delitos graves en el primer trimestre del año (con el único incremento de las infracciones leves y de las estafas digitales), detener a los presuntos autores de los robos en las alquerías de la huerta que ha afectado a varios municipios de la Provincia y establecer importantes operativos de protección en la huerta, Vinival, los núcleos costeros ante el incremento poblacional y las Fiestas Mayores.