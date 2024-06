Rafa García: "Burjassot ya ha crecido todo lo que podía; no queda suelo urbanizable"

Se cumple un año de su cuarto mandato desde las elecciones del 28M. ¿Qué balance hace de estos 365 días?

El balance es positivo porque estamos poniendo el foco en hablar del modelo de ciudad. Uno que sea sostenible y para los ciudadanos. Estamos trabajando en eliminar todas las barreras arquitectónicas posibles. Somos el municipio de la comarca que más barreras hemos eliminado, la legislatura pasada invertimos un millón de euros en adaptación de aceras y continuaremos en esa línea.

Queremos ser una ciudad amable, por eso también estudiamos colocar arbolado en las grandes avenidas y hacer accesibles todos los parques y jardines. Los plenos infantiles para involucrar a los más pequeños; las consultas ciudadanas para reformar la plaza del Pouet, que ha sido todo un éxito con la peatonalización y la iluminación led, la nueva vía verde recién inaugurada son algunas de las acciones que más destacamos, así como la mejora de los centros sociales. Además, queremos hacer un estudio del municipio para y ver dónde pueden colocarse refugios climáticos para protegerse del sol. Uno de los elementos determinantes es el plan de inversiones de la diputación, con una inversión de 2,5 millones de euros, que irá en la línea de trabajo de este modelo de ciudad.

¿Cuáles son los plazos que barajáis para la apertura del Teatre del Progrés?

El Teatre Progrés es un espacio cultural que está sin uso desde hace casi 20 años. Ya tenemos el proyecto y será una realidad en un año y medio aproximadamente. Está hecha la memoria, la idea es que antes de que finalice el año esté adjudicado el proyecto y en enero empezar. La inversión oscila en torno al millón y medio de euros para hacer un espacio polivalente de tema cultural. La Cultura es importante. Burjassot ha sido siempre un referente cultural y en esa línea hemos pedido a los servicios de cultura buscar un cambio de paradigma y recuperar algunas cosas como las artes escénicas o la música en vivo.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, en su despacho en el ayuntamiento. / Germán Caballero

El equipo de Burjassot continúa en el gobierno local, pero la Generalitat y la Diputación han cambiado de signo político. ¿Lo está notando Burjassot? Quedaba pendiente el nuevo parque de bomberos y la reforma integral del centro de especialidades...

El parque de bomberos nadie nos ha dicho que no vaya a hacerse, de hecho hay un borrador de proyecto en el ayuntamiento. Entendemos que se hará, de la misma manera que entendemos que no sería digno no hacer una rehabilitación del centro de especialidades después de tantos años sin actuar. Al margen de estos dos proyectos, la llegada de PP y Vox se ha notado mucho. En el plan Edificant, tras años de esfuerzos, hemos tenido la noticia, con denuncia incluida, de que proyectos ya empezados hace años están tenido dificultades para seguir adelante. No vamos a consentir que después de tanto tiempo y trabajo no se realicen estos proyectos. Esperemos que no pase como en etapas anteriores con el PP que el dinero destinado a educación se iba a otros fines.

¿Cómo ha vivido el pueblo de Estellés, Burjassot, toda esta polémica en torno al centenario del nacimiento del poeta?

Cuando hablamos de cultura y participa ya no solo el Partido Popular, sino Vox, el concepto de cultura es diferente. De la misma manera que no reconocen que hay cambio climático, el tema de la cultura para ellos es otra cosa. En este caso estamos hablando de un poeta de carácter internacional que tiene un reconocimiento internacional sin ninguna duda.

¿Qué es para Burjassot Vicent Andrés Estellés?

Vicent Andrés Estellés es patrimonio de este municipio y tenemos el orgullo de poder tener a un poeta de ese reconocimiento internacional. Por tanto, que no haya reconocimiento de esa figura por parte de la Generalitat Valenciana nos parece tremendo. Es dejar de considerar la cultura en un amplio espectro para reconocer solo la cultura de lo que nos interesa. Y esto no puede ser así. Son cosas que nos hacen preocuparnos. Una preocupación que está constatada también por cuestiones de calado como las leyes de la concordia, en las que desaparecen palabras como dictadura. Que se ponga en cuestión el que uno no pueda recuperar los restos de un familiar muerto en la Guerra Civil porque ya no hay financiación para las asociaciones es inconcebible en una sociedad desarrollada como la nuestra.

Rafa García en su despacho de Burjassot. / Germán Caballero

Hablemos de infraestructuras. ¿Cómo se encuentra el conflicto de inundaciones del Barranc dels Frares? Hace unos meses hubo asociaciones que se alinearon con Rocafort de soterrar el túnel.

Este es un tema fundamental para Rocafort, para Godella y para Burjassot. El único municipio que nunca ha puesto ningún impedimento a que se haga y se busque una solución porque la prioridad son las personas somos nosotros. Hace dos legislaturas la Generalitat Valenciana tenía incluso el dinero para las expropiaciones. Nosotros siempre nos hemos puesto a disposición de toda la parte y es verdad que ha sido difícil el entendimiento en alguna ocasión con alguno de los municipios. Esperemos que en esta nueva etapa se resuelva definitivamente esta situación. Nosotros la última reunión que tuvimos volvimos a ponernos a disposición, no tenemos ningún problema. De momento no se ha tomado ninguna decisión.

¿Y cuándo fue la última reunión?

Hace un par de meses. Es una de las cuestiones importantes. El problema que hay es que el cambio climático hace que no llueva mucho, pero cuando llueve, se nota y mucho.

Respecto al soterramiento de las vías del metro. En marzo aprobasteis una moción de forma unánime para exigir al Consell que comenzara a mover el tema. ¿Es algo urgente para Burjassot?

Es un tema vital para el municipio de Burjassot. En 2008 se firmó con el PP el protocolo para el soterramiento. En aquel momento había una cofinanciación municipal y autonómica que se cubría con las plusvalías de unas construcciones que se hacían en el cambio de vía, que daban unos espacios de terreno, pues con esas plusvalías la Generalitat cubría el 50% que tenía que pagar el Ayuntamiento y, por tanto, a los vecinos de Burjassot no les costaba nada. Vino la crisis y aquello quedó en nada hasta el punto que hemos finalizado ahora Empalme. Ha sido una inversión de 9,5 millones. Nosotros hemos seguido reivindicando el soterramiento de las vías vamos a seguir haciéndolo.

Ese espacio es un espacio que necesariamente tiene que ir soterrado. No se entiende que por un casco urbano, un área comercial, fincas alrededor esté pasando no un tranvía, sino el metro en superficie. Seguiremos haciendo la reivindicación y esperemos que se atienda. Somos conscientes que el coste es muy elevado, pero si desde la Generalitat se hiciese al menos el proyecto, hay líneas de ayudas a nivel europeo que podrían servir para sufragar este gasto.

¿Habéis enviado notificación a la Generalitat tras aprobar la moción?

Sí, se notifica siempre. Además, hemos pedido una reunión con la consellera y estamos a la expectativa.

Vivienda. El mercado está tensionado, pero aquí en Burjassot, quería preguntarle sobre el PAI de la antigua cementera de 400 viviendas que ahora se ha reactivado. ¿Eso aliviará la oferta? También sobre el alquiler y su relación con que son un municipio universitario.

Las necesidades que hay en Burjassot de vivienda y sobre todo los precios que hay se fundamentan básicamente en que nosotros tenemos un campus universitario aquí. El 80 % de las viviendas que hay aquí en régimen de alquiler son viviendas que utilizan estudiantes.

Ahora, cuando finalice la construcción de las todas las residencias universitarias que se están haciendo, entendemos que esa especulación finalizará y que, por tanto, los precios bajarán y serán más asequibles. En estos momentos, el precio del alquiler y el de la venta de vivienda está muy elevado. Ahora, al margen de eso, evidentemente se ha reactivado un proyecto que viene desde hace veinte años de 400 viviendas. Esto es un proyecto que finalizará en tres o cuatro años y supondrá que en Burjassot haya 400 viviendas más. Pero el problema de vivienda que hay aquí es el coste que tienen.

El alcalde de Burjassot, Rafa García, en la entrevista con Levante-EMV. / Germán Caballero

¿Cuáles son los plazos de ejecución de las residencias?

Hay algunas que ya están en marcha y la mayoría en el plazo de un año estarán en marcha. No estamos hablando de veinte habitaciones, estas residencias podrán absorber gran parte de la demanda que hay para estudiantes.

¿Tiene algún otro proyecto de PAI o expansión de vivienda en el municipio?

Ya no queda nada más, está todo urbanizado. El término municipal ya ha desarrollado todo lo que tenía. Falta el espacio de la antigua cementera de 400 viviendas. Más allá de eso ya no queda nada de terreno urbanizable. Somos los que somos, tenemos 800.000 metros de huerta que afortunadamente tiene el máximo nivel de protección.

"Estoy a disposición de mi partido y contribuiré a que al PSPV le vaya lo mejor posible. Si eso significa estar en otros espacios, se valorará"

En 2017 disputó la secretaría general del PSPV a Ximo Puig, la pasada legislatura fue vicepresidente de la Diputación de Valencia y ahora alcalde y diputado provincial en la oposición, dos cargos muy vinculados a su municipio, Burjassot. ¿Tiene aspiraciones futuras más allá de la alcaldía?

Yo estoy a disposición de mi partido siempre. Estamos para aportar, para ayudar al partido. El Partido Socialista tiene vocación de gobierno y esa es la línea. Por tanto, ahora mismo yo no me planteo ningún proyecto más allá de continuar siendo alcalde de mi municipio, continuar siendo diputado y desde luego trabajar y contribuir para que al Partido Socialista le vaya lo mejor posible. Si eso significa estar en otros espacios, pues será cuestión de ir valorando.

Suscríbete para seguir leyendo