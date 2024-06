El Supremo estudiará la sentencia que deja a les Moles de Paterna sin protección

El Tribunal Supremo ha decidido admitir a trámite para su estudio y posterior pronunciamiento, los recursos de casación presentados por la Coordinadora per la Protecció de les Moles y Acció Ecologista-AGRÓ contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que dejaba fuera del Parque Natural del Turia al paraje natural de Les Moles de Paterna.

Tal como publicó en su momento este diario, el Ayuntamiento de Paterna recurrió ante los tribunales el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Túria aprobado en 2021 y que señalaba como área de influencia les Moles de Paterna, dando valor ambiental y protección a la superficie. En 2023, el Tribunal de Justicia de la Comunitat Valencia avaló las tesis del consistorio paternero al sentenciar que el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del Parque Natural del Túria no es la herramienta adecuada para proteger Les Moles. En el fallo, el tribunal argumenta que “estimamos que no se ha acreditado la continuidad de la infraestructura verde dado que se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes. Tampoco la capacidad del ámbito de conectarse o servir de conexión entre otros ámbitos o espacios naturales es limitada y se ve totalmente interrumpida por las áreas urbanas o las infraestructuras existentes y futuras, baste examinar la fotografía en el folio 14 del informe de los técnicos municipales o los visores de cartografía que acompañan al informe donde se ve el suelo rodeado de las urbanizaciones y desconectado con el Río Turia”.

La Coordinadora per la Protecció de les Moles, con el respaldo de Acció Ecologista-AGRÓ, acudió al Supremo con dos recursos, ya que el TSJ también dio la razón al mercantil que plena un centro comercial en la zona. La asociación argumenta en su escrito que la sentencia del TSJCV "aplica incorrectamente la noción de conectividad ecológica, centrándose únicamente en la continuidad física del espacio natural".

Les Moles de Paterna / L-EMV

Conectividad ecológica vs conectividad física

El colectivo recuerda que cuando el TSJ se pronució ya manifestó su desacuerdo "ya que, en su opinión, se había confundido la conectividad ecológica con la conectividad física y móvil, ignorando que la interrupción provocada por el By-pass, no es un impedimento para la mayoría de fauna ni para las plantas. Una argumentación que no atiende a principios básicos de la ciencia medioambiental". Además, apuntan desde les Moles, la sentencia "no considera la existencia de numerosos túneles y pasos subterráneos que facilitan el tránsito de la fauna. La concepción de espacio protegido aplicada en la sentencia no aplica los fundamentos de sistema ecológico, que es el precepto legal aplicado por el decreto anulado por la sentencia".

Ahora, les Moles revela que la Cección de Admisión del Tribunal Supremo ha determinado que este recurso tiene un interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia. De tal forma que el alto tribunal lo estudiará y se pronunciará, avalando la sentencia del TSJ o revocándola. Las normas que serán objeto de interpretación incluyen los artículos 18 y 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. "La sentencia podría extenderse a otras normas si así lo exige el debate durante el recurso, según el artículo 90.4 de la LJCA. En este sentido, los conservacionistas, pretenden demostrar que las sentencias del TSJCV no han aplicado correctamente la normativa europea de protección de la naturaleza", explican desde la entidad. Para la Coordinadora, “con esta admisión, el Tribunal Supremo abre la puerta a una revisión en profundidad de los criterios de protección de espacios naturales, en particular, la consideración de la conectividad ecológica frente a la continuidad física. Esto podría sentar un precedente significativo para la protección de áreas naturales vulnerables en toda España. Es decir, les Moles de Paterna pueden acabar generando jurisprudencia”.