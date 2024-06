Bielsa recibe una ola de ataques homófobos en redes por defender la bandera LGTBQi

El 28 de junio se celebra el Día del orgullo LGTBQi, un día de reivindicación de los derechos del colectivo. Son varios los municipios que celebran actos conmemorativos y algunos de ellos -son menos que en el pasado por la irrupción de Vox- cuelgan la bandera del arcoíris en la fachada de edificios municipales. Uno de ellos ha sido el de Mislata (l'Horta), que ha colgado una lona en el Centro Cultural dentro de la campaña "Mislata Orgullosa". Y es que Carlos Fernández Bielsa es uno de los políticos más activos en las redes sociales en la defensa de la igualdad de derechos LGTBQi.

Sin embargo, el grupo municipal Vox le ha pedido retirar la bandera arcoíris al no tratarse de un símbolo oficial, uno de los argumentos repetidos por el partido de ultraderecha para tratar de eliminar los gestos reivindicativos de la esfera pública. Pero Bielsa no piensa hacerlo, como así ha mostrado en sus redes sociales. En una publicación, ha compartido un 'selfie' de él mismo con el edificio detrás, en el que se puede ver la lona del Orgullo. Y en el texto que acompañaba la fotografía ha asegurado que "no lo vamos a retirar" y ha anunciado que el próximo año colgarán "uno más grande y en más instalaciones municipales".

Agencia ATLAS | Foto: EFE

Y ha ido más lejos porque ha animado a sus vecinos y vecinas a plantarle cara a la ultraderecha. ¿Cómo? Acercándose a la casa cultural para hacerse fotos en apoyo al colectivo LGTBQI para después compartirlas en las redes sociales para "demostrar que Mislata es una ciudad libre y orgullosa". Además, ha explicado que en la Casa de la Dona se reparten banderas arcoíris para todos aquellos vecinos y vecinas que quieran colgarla en su balcón o ventana para "visibilizar la lucha por la igualdad".

Mensajes homófobos

La reacción en las redes sociales no se ha hecho esperar. Han sido muchas las personas que han mostrado su apoyo a la iniciativa del Ayuntamiento de Mislata, pero también han sido muchas otras las que han replicado al alcalde de Mislata con comentario de tinte homófobo.

Entre las "perlas" en forma de comentarios quha recibidoio hay algunas como "Por supuesto, eso tiene que ir fuera rápidamente", en referencia a la bandera; o "Los que no somos gay pensamos que, de alcoba para dentro, que cada cual folle con quien quiera, pero ya está bien de que, con los impuestos de todos, los dediquéis en mierdas", en referencia a los derechos de las personas del colectivo LGBTQi. Algunos de los comentarios, le insultaban directamente: "Deberías entender que no nos importa con quién te acuestas ni te levantas. Colgar ese trapo ahí es ilegal".

Uno de los comentarios homófobos vertido en las redes sociales contra Carlos Fernández Bielsa. / ED

Algunos han ido más allá y han mezclado la homofobia con el racismo. "Hazlo enfrente de una mezquita si tienes cojones. Venga, valiente, quiero verlo", era uno de estos. Y, en este mismo sentido, otro usuario escribe: "En Qatar, no vi ni una bandera. Allí no vais".