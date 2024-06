Bielsa responde a los homófobos: "No nos van a callar. Hay que seguir luchando"

Un pequeño gesto: defender la igualdad de los derechos de las personas LGTBQI en las redes sociales. ¿La consecuencia? Centenares de comentarios homófobos en las redes sociales. Eso fue lo que le ocurrió este sábado al alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, cuando colgó una foto -un selfie- en la que se le veía posando con la lona del Orgullo del Centre Cultural de su localidad en sus redes sociales. El socialista la publicó como respuesta a la petición del grupo municipal Vox para retirar la bandera arco iris de los edificios municipales, al considerar que solo pueden colgarse las banderas institucionales.

Entre los muchos comentarios homófobos que recibió por la publicación, había tales como "No nos interesa con quién te acuesta o te levante" o "Quita eso de ahí porque es ilegal" o, incluso, algunas opiniones de corte xenófobo como "No te atreves a hacerlo delante de una mezquita" o "En Qatar, no tienes huevos a enseñar la banderita". Sin embargo, fueron muchos los usuarios que apoyaron al edil socialista por reivindicar el Día del Orgullo. 24 horas después de lo ocurrido, Bielsa ha querido responder a todos los haters por el mismo canal: sus redes sociales.

La respuesta de Bielsa

En un breve comunicado en su cuenta de X, la antigua Twitter. Fernández Bielsa ha mostrado su intención de "seguir luchando". Lo ha considerado como "evidente" después de "leer cientos de comentarios a cuál más homófobo y retrógrado". De hecho, se ha dirigido directamente "a los reaccionarios", quienes no están conformes con que "la sociedad exhiba un emblema que representa la igualdad y la paz para millones de personas".

Para Bielsa, el crecimiento de las opiniones homófobas está relacionada con el auge de la derecha y la ultraderecha. "No nos van a callar en defensa de la libertad y de un mundo mejor, con más justicia social". De hecho, Vox se caracteriza por negarse a colgar la bandera arco iris en los edificios gubernamentales donde gobierna. A veces lo ha conseguido con el beneplácito del PP y, en otras ocasiones, los populares se han desmarcado de su socio habitual como ocurrió en las Corts Valencianes el pasado 17 de mayo y volverá a ocurrir el 28 de junio.

El alcalde de Mislata ha finalizado su respuesta a los comentarios homófobos asegurando que el PSPV-PSOE será un "muro infranqueable" frente a la ultraderecha y aquellos que "mediante insultos, bulos y mentiras prefieren una sociedad excluyente". Y ha concluido: "No queremos una sociedad prisionera de su odio". Sin duda, el odio ha sido el desencadenante de muchos de los comentarios homófobos que Bielsa ha recibido en sus redes durante los dos últimos días por defender colgar la bandera del arcoíris en el Centre Cultural de Mislata.