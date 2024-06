El perro doctor de Torrent que triunfa en Tik Tok

Uriel, ese es el nombre del Chihahua de Torrent que se ha hecho viral en Tik Tok y en Instagram gracias a su veterinaria, redes donde no para de sumar miles de likes y acumula casi dos millones de reproducciones.

Andrea trabaja en el Hopital Veterinari Torrent y se encontraba de guardia una noche cuando decidió contar a sus seguidores de Tik Tok lo que tuvo que hacer con este perro ingresado por una gastroenteritis, que no paraba de reclamar su atención, porque según dice ella misma "solo quiere besitos". Así, en el vídeo subido bajo el título "Crónicas de una guardia. Pequeño dogtor supervisando mi trabajo", aparece Andrea caminando por el Hospital a las 5 horas de la madrugada, "segundos después de escuchar unos ruiditos adorablemente quejicosos provenir de la hospitalización". Aparece entonces en el video Uriel, en su habitáculo, que se pone visiblemente emocionado al ver llegar a su veterinaria, que sin dudarlo lo coge en brazos y empieza a darle besitos a la vez que dice: "tú ves normal que yo esté trabajando y estás todo el rato que quieres besitos?".

La siguiente escena es la del perro, sentado encima de su veterinaria, mientras ella atiende una llamada de urgencias, con un cartel que dice "me rendí", asumiendo que finalmente sucumbió ante los quejidos del Chihahua. Tras la llamada, donde el perro se muestra muy interesado, Andrea le pregunta ¿te parece bien doctor?".

Gran repercusión

Andrea no imagina que su vídeo en Tik Tok, no es el primero que sube de su trabajo, alcanzara actualmente los 1.9 millones de reproducciones, con 276.000 likes, y pasar de tener apenas 40 seguidores a más de 7.200. Unas cifras que se incrementaron cuando un conocido instagramer pidió permiso para publicarlo en sus redes, donde acumula 137.500 me gusta , que se suma a los 296.000 de Tik Tok.

Andrea con Uriel en el Hopsital Veterinari Torrent. / L-EMV

Entre los comentarios, todos de agradecimientos por el buen cuidado que reciben los animales, se encuentra el de la propia dueña de Uriel. "Mi Uriel qué bonito es. Ya en casa y totalmente recuperado. Gracias @arru.vet. Eres un ángel", mientras que Andrea le contesta: "el mérito de todo el vídeo, los ojitos de tu niño. Gracias por confiarme a tu pequeño".

En el Hospital Veterinari Torrent, hospital de referencia dirigido por Javier Zamorano Ruano, están encantados con el trabajo de Andrea y a la vez muy sorprendidos por la repercusión del vídeo y todos los mensajes de apoyo que están recibiendo a su trabajo.