Compromís critica el cierre en verano del servicio atención a los ciudadanos de Paterna

Compromís per Paterna ha vuelto a criticar el hecho que, un año más, el servicio de información y atención a los ciudadanos vuelva a cerrarse en los barrios al llegar el verano. “Cada año, cuando llega mitad de junio, según parece, los barrios dejan de tener problemas a resolver en el ayuntamiento, o al menos es lo que debe de pensar el equipo de gobierno de Sagredo”, afirma Carles Martí.

Desde la formación indican que, “un año más nos comunican a la ciudadanía de Paterna que, desde el 17 de junio y hasta el 15 de septiembre, todas las oficinas del SIAC en los barrios del pueblo se cierran, dejando únicamente la atención al público centralizada en el edificio del ayuntamiento situado en el centro del pueblo. Tres meses en los cuales la ciudadanía tendrá que hacer una vez más un gran esfuerzo si quiere realizar cualquier trámite con el ayuntamiento”.

“La falta de previsión en las contrataciones, la falta de previsión en la organización y las prioridades del equipo de gobierno hacen que, una cuarta parte del año, los barrios de Paterna no tengan servicio de SIAC. Este hecho que parece que no tenga importancia para el equipo de gobierno complica la vida a mucha parte de la ciudadanía que, si no dispone de medio de transporte propio, se ve abocada a utilizar el transporte público para llegar hasta el centro del pueblo. Un transporte público que también reduce sus servicios en verano, hecho que convierte el día a día de las personas que tienen que acudir al ayuntamiento en un infierno”, señalan las mismas fuentes.

Cartel que anuncia el cierre del SIAC de un barrio / L-EMV

Estudio del funcionariado

“Desde Compromís per Paterna pedimos que, al menos un día a la semana, se dé servicio en los barrios. Haciendo un estudio del funcionariado, y con el cuadrante de vacaciones posible y la capacidad de autoorganización que tiene el equipo de gobierno, esta posibilidad es viable, podrían abrir cada día de la semana un SIAC diferente y se podría dar servicio en los barrios. Esta falta de organización da a entender las prioridades del equipo de gobierno, poco o nada le importa facilitar la vida de los ciudadanos y ciudadanas de los barrios de Paterna, unas prioridades que van encaminadas hacia otro tipo de gestiones que les son más productivas electoralmente y no al hecho de dar servicios a la ciudadanía”, apunta Carles Martí.

El mismo concejal concluye añadiendo que “tienen el personal adecuado, los centros preparados y la necesidad de la ciudadanía es patente; aun así, cada año la misma historia, en verano todos al centro del pueblo y todos los SIAC de los barrios cerrados. Desde Compromís no entendemos como el equipo de gobierno no trabaja para mejorar la atención a la ciudadanía, nuestros barrios se merecen atención todo el año. Nos hacen cuestionarnos a los paterneros y paterneras si es que la gente de los barrios únicamente tiene problemas a solucionar con el ayuntamiento cuando hace frío”.