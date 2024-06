Javier Mansilla: "Si no trae más ruido ni contaminación, nos parece bien la remodelación de la terminal del aeropuerto de Manises"

Cumple un año como alcalde, pero no es usted nuevo en la corporación. ¿Cómo valora esta primera etapa al frente del Ayuntamiento de Manises?

El balance es muy positivo porque en menos de un año hemos conseguido dos de las grandes promesas y las apuestas que tenía este equipo de gobierno para los próximos cuatro años. Me refiero al inicio de las obras de la piscina cubierta que llevaba más de tres años cerrada y ahora en cuestión de dos años como mucho la tendremos con todos los servicios. La otra es el inicio de la ronda norte, que acabará con los problemas de la calle Rafael Valls. En el presupuesto ya contemplamos 700.000 euros para iniciar las obras, pero como hay apuesta para agilizarlo el pleno sacó adelante las expropiaciones necesarias para acometer el proyecto y la modificación del remanente para disponer de los dos millones de euros que cuesta la actuación para tener ya el dinero. Es decir, si ahora empezamos el proceso de licitación y si en septiembre está acabado, podrían empezar las obras, que serán de unos siete meses en septiembre. Nos hemos adelantado y tenemos todo listo.

El problema de tráfico en la calle Rafael Valls se remonta a dos décadas atrás. ¿Le ha sorprendido que los vecinos lo reivindiquen ahora? ¿Por qué cree que es?

Tengo cuarenta y tres años y siempre ha estado este problema. No se ha hecho una reforma en los últimos 40 años. Nunca se ha hecho ninguna actuación en las aceras de esa calle ni en las dimensiones, pero tampoco había tenido tanta densidad de tráfico como ahora. En el mes de julio de 2023 se cerró parte de la rotonda de la Paloma por las obras de la N-220. Esa rotonda era un gran acceso al pueblo y parte de ese tráfico se ha venido a este extremo del pueblo y eso ha sido lo que ha hecho que los vecinos hayan querido reivindicarlo con más fuerza. La realidad es que antes de que iniciaran las acciones con pancartas, este equipo de gobierno ya tenía el proyecto y el presupuesto preparado. Estamos contentos porque de aquí a un año esa calle ya no tendrá ese problema, pues estimamos que las obras durarán unos siete meses.

Javier Mansilla durante la entrevista con Levante-EMV. / Germán Caballero

Ahora hará un año que entró a la alcaldía y también se cumple un año del nuevo gobierno del Generalitat. ¿En qué punto está el tema del auditorio?

Como ya se ha dicho, hemos tenido la mala noticia de que la Conselleria de Educación, que es la que en el último momento tenía la responsabilidad del edificio (aunque este inmueble es propiedad del ayuntamiento y quiero que quede claro) ha revocado la delegación de competencias que se había concedido dentro del pla Edificant para convertir el edificio en una subsede de la Escuela Superior de Danza de la Comunitat Valenciana. Han revocado invertir esos 10,4 millones de euros para reformarlo de manera unilateral y también han rechazado nuestras alegaciones. Este alcalde no está dispuesto a renunciar a algo que ya estaba acordado. Yo personalmente quiero negociar porque no aceptaremos que nos quiten 10,4 millones de euros a cambio de nada. Estamos trabajando y esperando a que nos contesten a la petición de reconsideración de esta decisión. El equipo de gobiernoestá muy disgustado por esta revocación y permanecemos con la esperanza que la conselleria recapacite y no materialice la revocación definitivamente. Una vez sea definitiva esta revocación, si se produce, decidiremos las medidas que tomaremos. Lo que tiene claro este equipo de gobierno es que buscaremos todas las opciones posibles para finalizar definitivamente este edificio.

"La Generalitat siempre dice que no hay dinero. Nos atienden pero hay poca colaboración"

Hablando del cambio de color político en la Generalitat y la Diputación. ¿Es más difícil para los municipios gobernados por las fuerzas de izquierda ponerse de acuerdo o reunirse con las administraciones supramunicipales gobernadas por la derecha? ¿Cómo está siendo la comunicación?

Yo voy a decir una cosa. Desde que soy alcalde hemos hecho decenas de visitas a directores generales, secretarios autonómicos, consellers…y hay una cosa que no me gusta de todos ellos y es que siempre nos dicen lo mismo; que no hay dinero. Porque dicen que ha habido una mala gestión del gobierno anterior y eso no nos gusta. Tengo claro que todo no se puede hacer bien, pero el Botànic fue leal, transparente e hizo una gran gestión. Que te digan que no se puede hacer nada porque no hay dinero, no lo entiendo. ¿Y dónde está el dinero? Hay poca colaboración. En cuanto a la diputación, tenemos pendiente el plan de Inversiones de la Diputación que son dos millones de euros. Ya hemos presentado los proyectos para reformar la plaza el Cor de Jesús y la de Vicente Barberà. No nos gustaría que por el color político no fuéramos los primeros cuando hemos sido los primeros en presentar los proyectos.

¿La relación con la Delegación del Gobierno es más fluida?

Sí, con la delegación del Gobierno y la subdelegación, ningún problema. Conselleria no puedo decir que no nos reciban, pero siempre nos dicen que no hay dinero.

Y en este sentido, ¿notan que tienen más voz para reivindicar la posición del ayuntamiento respecto a la ampliación del aeropuerto o el proyecto que ellos van a presentar? ¿Les tienen más en cuenta?

Sí. Ha sido la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, la que nos ha recibido a los alcaldes que estamos más afectados con el aeropuerto. Nos ha contado lo que se ha publicado, la realidad sobre la ampliación, que es la remodelación y adaptación de la terminal. Ampliación como tal no habrá. Nos han dicho que el aeropuerto tiene capacidad para ampliar y tener más vuelos, pero esta no es una decisión del presidente de la Generalitat ni la Cámara de Comercio. Han sido los técnicos de Aena quienes nos ha dicho que no se van a hacer ampliaciones millonarias por capricho de políticos. Lo que nos ha dicho es que lo previsto es la licitación a final de año del proyecto de adaptación y modernización de la terminal. En el ayuntamiento de Manises no estamos en contra de la mejora de instalaciones, de lo que estamos en contra es de más molestias, más contaminación, más vuelos y más ruidos. Si esa adaptación supone más molestias y vuelos no estaremos de acuerdo. Pero si no supone eso, nos parece bien.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, en el ayuntamiento del municipio. / Germán Caballero

¿Les han garantizado que no habrá más tráfico aéreo con esta adaptación de la terminal?

Es una cosa que ellos no te pueden garantizar. Ahora, sin hacerse nada, dependiendo de la demanda de las aerolíneas, de 10 millones de pasajeros al año a lo mejor se pasa a 11, pero no será porque se han ampliado las instalaciones sino porque el aeropuerto tiene capacidad y hay demanda. No es una cuestión de instalaciones. Lo que nos han garantizado es que no se amplía el campo de vuelo que da más opción a que vengan más aviones. Eso sí, no te pueden garantizar que no haya más demanda por parte de las aerolíneas y quieran venir a València más pasajeros. De todas formas, estamos hablando de obras a partir de 2027 o 2030, porque esto es una cosa de largo plazo. La redacción del proyecto que se inicia a final de este año y tardará unos años en tener el proyecto. Independientemente de esto si llegara el momento en el que el aeropuerto se quedara corto se plantearía si se amplía o no. Los técnicos no ven lógico hacer una ampliación de este aeropuerto, sino utilizar el de Castellón o hace otra terminal en otra parte de la provincia.

Entonces, ¿están en contra que se amplíe el aeropuerto de Manises, más allá de la terminal?

Lo que no queremos son más molestias.

Sí, pero si vienen más turistas, habrá más molestias.

Que hagan la remodelación de la terminal no me molesta, lo que molesta a la ciudadanía de Manises desde hace décadas es el ruido, la contaminación y todos los problemas que tienen los vecinos de Ribaroja, Quart, Aldaia, Xirivella o nosotros. Lo que no queremos es que vayan a más las molestias y parece que el Gobierno quiere reducir las molestias con más pantallas acústicas, cambio de ventanas y puertas y que la aproximación de aviones no pasen todos por encima de Xirivella. Se trata de una serie de medidas que aliviarían el problema.

"El PAI d'Obradors a largo plazo se podrá solucionar y tener urbanización pero ahora mismo ni a medio ni a corto plazo tiene solución"

Cambiemos de tema. En Manises han tenido una historia reciente mala a nivel económico de sentencias, expropiaciones y proyectos urbanísticos que no se han hecho y han dejado en el ayuntamiento con deudas. Estoy pensando, por ejemplo, en el PAI d'Obradors. ¿Cómo está ese tema y en qué punto se encuentra toda esta amalgama judicial?

Técnicamente no lo sé. Sé que ese PAI ahora está en los servicios jurídicos del ayuntamiento; está todo en el juzgado. La anulación de la autorización de la Conselleria de este PAI, que es un fallo y error de la Conselleria, que es quien autorizó ese PAI es lo que nos está provocando todos los problemas que vamos a tener de gestión y dinero. Alrededor de 16 millones de euros de deudas. Este ayuntamiento desde el primer día trabajamos para intentar revocarlo y que la conselleria asuma su responsabilidad. Queremos compensar a todos los propietarios y que ese PAI salga adelante. Pero cuando las cosas entran en juzgados se alargan. Por una parte, nos interesa para no tener que asumir ese gasto millonario e indemnizaciones que el ayuntamiento no puede asumi, pero sabemos que el problema es una mala gestión del gobierno local del PP que hicieron unos PAI que no tenían sentido. Este ayuntamiento está intentando resolver gran parte de problemas que nos dejó el PP hace 9 años. Ese PAI a largo plazo se podrá solucionar y tener urbanización pero ahora mismo, ni a medio ni a corto plazo tiene solución.

¿Cuál sería la solución deseada para este gobierno?

¿Deseada? Pues no tener que pagar a la gente, no tener que devolver el dinero y hacer de agente urbanizador o contratar y comenzar la urbanización del barrio. Es la entrada al pueblo, nos gustaría que tuviera otro aspecto. Pero el problema es que estos temas se alargan y ojalá que en esta legislatura lo solucionemos.

¿Sí? ¿En este mandato?Sí, yo creo que sí. Quedan tres años. En un par de años podremos tener la sentencia, espero.

El alcalde de Manises, Javier Mansilla, el día de la entrevista con Levante-EMV. / Germán Caballero

El PSPV lleva un año en la alcaldía, pero gobierna también con APM Compromís y Podem. ¿Cómo están los equilibrios dentro del gobierno tripartito? Costó mucho llegar a un pacto tras las elecciones, a pesar de que ya llevaban ocho años gobernando juntos.

Estamos muy bien. Tenemos nuestras diferencias porque al final la gente tiene que entender que somos 11 personas de distintos partidos y con distintas propuestas pero en la mayoría de gestión y proyectos coincidimos. Si no, no podríamos gobernar. Lo que hacemos es llegar a acuerdos. Los temas que tienen más discordia los llevamos a nuestros partidos y al final siempre llegamos a un acuerdo. No puedo hablar mal de mis socios porque estoy muy contento. Creo que tengo los mejores concejales que podría tener; gente con experiencia, gente nueva y con ganas y que tanto Podem y APM Compromís ya nos conocemos y sabemos lo bueno y lo malo que tenemos. Estoy agradecido y pese a que costara un poco llega al acuerdo de investidura desde el primer momento que fui alcalde tuve el apoyo de todos.

"Creo que tengo los mejores concejales que podría tener; gente con experiencia, gente nueva y con ganas tanto de Podem como de APM Compromís"

Y ya para acabar. Después de un año de mandato, ¿los objetivos iniciales se mantienen o tienen algún asunto prioritario que haya surgido estos meses?

Los primeros meses de mandato pusimos sobre la mesa el proyecto que queremos desarrollar en estos cuatro años en cuanto a infraestructuras, organización e inversiones. Ya hemos iniciado las obras de la piscina, la ronda norte está en agenda y trabajamos en el proyecto de un bosque urbano en la parte de la ronda de Jaime I. Queremos hacer un bosque urbano integrado en toda la ciudad del ocio. También vamos a poner en marcha un nuevo contrato del agua que será importante porque son inversiones anuales en el municipio. Asimismo, estamos trabajando para intensificar la limpieza con planes de choque y fumigaciones ahora que viene el verano. Cabe destacar que hemos renovado el Trinquet y el mercado de los Pinos, algo de lo que nos sentimos orgullosos. Por último, queremos remodelar las plazas de Rafael Atard, Vicent Barberà y Cor de Jesús. Ya tenemos los tres proyectos y solo falta el dinero; las dos últimas plazas las haremos con el plan de inversiones de la diputación.

Suscríbete para seguir leyendo