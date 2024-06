Un colegio de Torrent se impone en el premio literario del Consell Valencià de Cultura

El Consell Valencià de Cultura (CVC) ha entregado como cada mes de junio los premios escolares de literatura y dibujo, unos galardones abiertos en todos los centros educativos valencianos de ESO, bachillerato y ciclos formativos. Los Derechos Humanos ante los retos del siglo XXI ha sido la temática de esta edición en la que el colegio La Purísima de Torrent ha ganado el premio de mejor centro al presentar los trabajos con mayor calidad en la modalidad de Bachillerato.

A su vez el alumnado de manera individual también ha obtenido diversos premios: Primer premio de 1º d’ESO, Lucía Cremades Ros, por Derechos humanos ante los retos del mundo actual; el segundo premio ha sido para Laura Baviera Ortiz y el accéssit para Valeria Escrihuela Guerrero. Otro accésit en 4º de ESO ha sido para Adrián Méndez Román, por el poema Carta de los derechos humanos. En la modalida de Batxillerat/Cicles, el 1º premio ha sido para Carlos Ramos Gil, por LLuite cada dia per tu, Isabel; el 3º premio para Hugo Rodrigo Meritén, per La lluita per la llibertat. Por su parte, un accèssit ha recaído en María Bessini Pascual, por Faula al jardí; y otro más para Lucía Sebastián Peral, por DDHH, ecos en el tiempo del cambio.

Exponer puntos de vista propios

La presidenta en funciones del CVC, Dolors Pedrós, fue la encargada de hacer entrega de los distintos galardones en el Palau de Forcalló, sede de la entidad. El CVC plantea cada año un tema: a partir de un motivo particular el alumnado debe extraer ideas o razonamientos que permitan ir más allá. La intención es que los escolares de ESO, Bachillerato y ciclos formativos expongan puntos de vista propios, tan originales como quieran y puedan, con la plena libertad que permitan las expresiones artísticas del dibujo y de la literatura.

Varios alumnos de La Purísima con los diplomas del CVC. / A.P.

Cabe destacar que no es la primera vez que el centro resulta premiado en este certamen. Ya en la edición de 2023 el colegio recibió el galardón del ciclo de ESO, mientras que la Escuela de Artesanos de València lo obtuvo en Bachillerato y Ciclos Formativos. En dibujo y en ESO ganaron el IES Mediterráneo de Torrevieja (Baix Segura), y en Bachillerato y Ciclos Formativos lo ha hecho el IES La Plana de Castelló.