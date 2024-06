Fallece Cristina Subiela, concejala del PP de Burjassot

Cristina Subiela, concejala del Partido Popular de Burjassot en activo, ha fallecido este jueves a los 57 años según ha anunciado su partido. Sus restos mortales permanecerán en el tanatorio de la localidad hasta el próximo lunes, jornada en la que tendrá lugar el funeral en la Parroquia San Miguel Arcángel a las 11:00 horas. Posteriormente, tendrá lugar el entierro en el cementerio de Burjassot.

Licenciada en Derecho y abogada de profesión, Cristina Subiela nació en Burjassot, municipio en el que formó parte de la corporación municipal durante más de trece años. La edil estuvo en activo durante las legislaturas de 2003-2007, 2007-2011 y 2011-2015. Tras unos años de descanso en el ejercicio de la política, su pasión por Burjassot le impulsó a volver a la actividad política. Así, en la actualidad volvía a formar parte de la corporación local como concejala del Partido Popular. Además, era muy conocida en la localidad ya que participaba activamente en diversas asociaciones culturales del municipio.

Una luchadora incansable

El portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Burjassot, José María Caballero, ha mostrado sus condolencias y ha lamentado la pérdida de "la mujer más luchadora y fuerte que he conocido, fiel a sus ideas, a sus amigos y a su familia". Caballero, que se ha referido a su compañera como "mi muleta de este último año", no ha encontrado las palabras para agradecer todo el apoyo recibido por Subiela: "No puedo decir nada más porque todo lo que dijera es poco. Te vamos a echar mucho de menos. Allí donde estés, te quiero".

Las muestras de afecto han llegado también por parte del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, quien ha trasladado todo su apoyo a sus familiares y amigos y ha expresado "el profundo dolor que sentimos por su pérdida".

Un día de luto oficial

El Ayuntamiento de Burjassot ha lamentado el fallecimiento Subiela y ha decretado un día de luto oficial para este jueves 20 de junio, en el que las banderas del edificio consistorial ondearán a media asta en señal de respeto y de recuerdo a una mujer que ha formado parte de la corporación municipal durante trece años. Además, durante las próximas 24 horas el ayuntamiento ha suspendido toda la agenda institucional prevista.

En representación del equipo de gobierno y de la corporación municipal, el alcalde de Burjassot, Rafa García, ha expresado las condolencias a la familia y a su sus compañeros del Grupo Popular. Asimismo, el primer edil ha manifestado su "profundo agradecimiento" por "todos los años que Cristina dedicó a la política local y, en definitiva, a trabajar por su municipio”.