Malestar en Tavernes por el retraso de la apertura de la piscina al 9 de julio

La piscina municipal de Tavernes Blanques iniciará su temporada de verano el próximo 9 de julio y no el 24 de junio como tenían previsto. Así lo han anunciado en redes sociales hoy mismo, en una publicación en la que han informado, además, que las instalaciones estarán abiertas hasta el 16 de septiembre, ambos incluidos, de 10:30 a 14 y de 15:30 a 20 horas.

Esta demora de dos semanas ha suscitado malestar en el municipio, pues muchas familias contaban con asistir a la piscina a partir del próximo lunes, cuando los niños ya no tienen clase. María Ávila, que es vecina del municipio y madre de dos niñas tildaba de "vergonzoso" que "a cuatro días de la apertura nos digan que todavía no. No ha habido transparencia, ni siquiera nos han informado de las tarifas", lamentaba. "Muchas familias contábamos con la piscina desde este lunes para ir con nuestras hijas, pues en los parques hace mucho calor", señalaba.

Desde el consistorio señalan que la demora de dos semanas se debe a que este año se ha iniciado un nuevo contrato para dar el servicio de piscina municipal y los trámites administrativos han obligado a dilatar el plazo de apertura. "Hemos tenido una fase que se ha alargado más de lo que debía y finalmente se abrirá el día 9. Lamentamos las molestias pero el servicio será de calidad y estará operativo hasta mediados de septiembre", añade el alcalde del municipio, Arturo Ros (PP).

Críticas de Unides Podem

Desde Unides Podem Per Tavernes Blanques denuncian la "falta de gestión y sobre todo la falta de comunicación respecto a la apertura de la piscina municipal". El grupo municipal señala que "hace semanas que se publicó en el programa cultural donde decía que la piscina abriría sus puertas este verano el próximo lunes 24 de junio, pero no se abrirá hasta el 9 de julio. Sin ser hasta el 20 de junio a 4 días de la supuesta apertura, cuando hacen un comunicado sin pedir ninguna disculpa por las molestias ocasionadas y publica el cambio de fecha", critican.

Piscina municipal de Tavernes Blanques. / A.T.

Desde Unides Podem lamentan que "muchas familias contaban con esta apertura para poder combatir el calor del verano o porque no tienen la oportunidad de irse de vacaciones. Además, esto también repercute en varios club deportivos que hacen uso de la piscina en sus actividades para refrescar a sus participantes".