Paqui Bartual: "Voy a defender Xirivella por encima de los intereses de la Generalitat"

Maestra de profesión y política por vocación, un pacto con Vox permitió que la popular Paqui Bartual arrebatara la vara de mando al PSPV. Primera mujer en acceder a la alcaldía en su Xirivella natal, la primera edil compagina su cargo con su trabajo como diputada en las Corts, donde preside las comisiones de Cultura y Salud.

Hablamos de los cambios conseguidos y de los que están por llegar. De su relación con su socio de gobierno, de los principales retos para este mandato y de su oposición a la ampliación del aeropuerto de Manises, a pesar de ser una de las medidas más reclamadas por el presidente de su partido, Carlos Mazón.

Ha pasado un año desde el cambio político en el municipio ¿Qué balance hace de estos primeros doce meses?

El balance ha sido totalmente positivo. Estamos ahora poniendo la hoja de ruta en marcha de este equipo de gobierno. Hemos conseguido sacar adelante muchas cosas que estaban en los cajones y tenemos muchos proyectos que en breve podremos ir anunciando, proyectos que ya estamos poniendo en marcha y que para final de año Xirivella tendrá muchas mejoras que convertirán el municipio en un referente en la comarca, que a día de hoy no lo somos.

¿Cree que le va a dar tiempo a ejecutar todos los proyectos que tenía en mente cuando juró el cargo?

Yo soy una mujer ambiciosa y quiero pensar que sí. Voy a hacer todo lo posible para que esa hoja de ruta que nos marcamos y ese programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones municipales se lleve a cabo.

¿Alguno que tenga que estar finalizado sí o sí antes de que finalice su mandato?

Nada más entrar en la alcaldía encargué un anteproyecto de un pabellón que tenemos obsoleto con una cubierta en la que no se ha hecho ninguna inversión durante muchísimos años. Estoy buscando financiación para que ese proyecto pueda ser una realidad y nuestras instalaciones deportivas sean un referente en la comarca. Ese sería mi granito de arena para todos los deportistas que entrenan en esas instalaciones a diario.

Tras tomar la vara de mando usted fijó la limpieza o la falta de personal como sus líneas prioritarias ¿Cómo han mejorado esas áreas doce meses después?

Respecto a la limpieza, en breve vamos a sacar un contrato en el que hemos incrementado el presupuesto en más de un millón de euros. Eso quiere decir que este equipo de gobierno tiene una apuesta firme por la limpieza en nuestra localidad. Además, durante el año hemos impulsado diferentes acciones. Hemos desbrozado solares. Hemos incrementado el servicio de recogida de enseres y estamos haciendo campañas de sensibilización para la ciudadanía. Respecto al tema de las plantillas, nos encontramos que había departamentos en los que faltaba personal y estamos creando bolsas de trabajo en los departamentos que son necesarios para impulsar todos los proyectos que vamos a llevar a cabo en estos cuatro años.

Una de las deudas históricas con Xirivella es el tema del transporte. Ahora que se ha adjudicado el nuevo contrato de autobuses ¿se ha solucionado el problema?

Yo creo que todo lo que se haga por el transporte en Xirivella es insuficiente. Hemos conseguido que desde la conselleria y desde la ATVM nos escuchen y se adjudiquen gran parte de las licencias que desde el otro equipo de gobierno no habían adjudicado. Se han incrementado las frecuencias y tenemos un bus lanzadera que conecta en tres minutos el municipio con la parada de metro de Faitanar. No obstante, vamos a seguir peleando para que mejoren el transporte en Xirivella. Además, hay un compromiso de ir al Ministerio de Transportes para reivindicar proyectos como la línea 14 o la C3 de Cercanías, proyectos que los socialistas han anunciado durante años a bombo y platillo y que resulta que estaban en un cajón. Me encantaría que esos proyectos llegaran a Xirivella, pero soy una mujer realista y de momento lo que vamos a hacer es estudiar su viabilidad.

Los colectivos vecinales alertan de que las frecuencias contempladas siguen siendo insuficientes ¿Está de acuerdo?

No creo que se necesiten muchísimas más frecuencias. De hecho, ha habido épocas donde ha habido mayor ruido y más reivindicaciones de los vecinos y ahora vemos que la cosa está más calmada. Estamos trabajando de la mano con estas asociaciones para que haya mejoras en el transporte y vamos a exigir una línea exclusiva para Xirivella. Lo vamos a pelear con la ATMV y creo que lo vamos a conseguir. Y cualquier cosa que consigamos la comunicaremos a los vecinos, porque este ayuntamiento va de la mano con ellos en estas reivindicaciones.

Centrémonos ahora en el ayuntamiento. Usted está gobernando en coalición con Vox. ¿Cómo está siendo la convivencia?

Somos partidos totalmente distintos, pero de momento no tenemos ningún tipo de problema. Llegamos a acuerdos, como deben de llegar los grupos que gobiernan en coalición. Cuando me presenté a la alcaldía dije que los ciudadanos no tenían que tener ningún miedo por ese pacto y a los hechos me remito. A día de hoy seguimos trabajando y creo que vamos a conseguir cambios importantes en nuestra localidad de los que se van a beneficiar los vecinos.

Sin embargo, ha tenido que apagar algunos fuegos, como la polémica del valenciano en la Mostra de Paiasos...

Este ayuntamiento ha defendido y defenderá siempre el valenciano. La Mostra de Paiasos fue al 99 por ciento en valenciano. Solo hubo un problema con una única empresa que ya estaba contratada por el anterior equipo de gobierno. Lo que creo es que se malinterpretó y que se hizo un uso político de ello. El valenciano fue un referente en la última Mostra y lo seguirá siendo en las próximas ediciones.

¿Teme que este tipo de polémicas le puedan afectar de cara a la ciudadanía?

No. Yo soy una mujer totalmente liberal y creo que con los compañeros de Vox no va a haber ningún problema.

¿Considera que tiene un gobierno sólido?

Sí. Como en todos los pactos de gobierno hay discrepancias, que creo que son necesarias. Pero lo más importante es llegar a consensos y a acuerdos en beneficio de la ciudadanía, y es lo que estamos haciendo.

Hablemos de vivienda. ¿Qué medidas tienen sobre la mesa para afrontar la crisis habitacional que afecta al área metropolitana?

Tenemos varias. En el próximo pleno vamos a presentar una moción para adherirnos al Plan Vive de la Generalitat y poder construir viviendas sociales. También estamos adecuando parcelas dado que Xirivella es un municipio que necesita tanto terreno como viviendas. Además, desde el área de Urbanismo se está agilizando el tema de las licencias de obra para que la gente pueda hacerse su casa. Vamos a luchar para que la gente joven no se vaya.

Además de alcaldesa es usted diputada en Les Corts. ¿Cómo es compaginar estas dos funciones?

Conlleva un sobreesfuerzo, pero a la vez es gratificante. Para mí es un honor poder defender los intereses de mi pueblo y además defender la Cultura en toda la Comunitat Valenciana, que es donde el president de la Generalitat ha confiado en mí para que sea portavoz del Grupo Popular en Les Corts.

¿Va a intentar barrer para casa y atraer inversiones del Consell?

Yo voy a hacer todo lo posible para que Xirivella crezca y que sea un referente en la comarca. Desde el minuto cero estoy llamando a todas las puertas para atraer inversiones al municipio. Estamos trabajando con distintas consellerias para que proyectos como el centro de día para personas con diversidad funcional o el pabellón deportivo sean una realidad.

El Ayuntamiento de Xirivella, con el respaldo de todos los grupos políticos, incluido el suyo, ha aprobado una moción contra la ampliación del aeropuerto. ¿Cómo ha encajado su partido su oposición a un proyecto tan reclamado por Carlos Mazón?

El president hace su trabajo. Él quiere lo mejor para la Comunitat Valenciana. Pero nosotros estamos en Xirivella y tenemos que mirar primero por nuestros vecinos. Somos el principal municipio afectado por la huella acústica y por eso presentamos una moción conjunta de la mano de las asociaciones de vecinos. De momento Aena no ha comunicado nada de que esa ampliación se vaya a ejecutar y los vecinos pueden estar tranquilos. Vamos a estar atentos para que, si esa ampliación se diera, obtener los mejores beneficios para Xirivella, porque tiene que ser compensada. Los vecinos se tienen que ver beneficiados, pero el municipio también.

¿Ha habido algún tirón de orejas?

Ninguno. Yo tengo las cosas claras y siempre voy a defender Xirivella por encima de los intereses de la Generalitat. Primero mi pueblo y luego lo que venga. Me presenté a alcaldesa para defender los intereses de mis vecinos y no podría fallarles.

Es pronto para hablar de ello, pero ¿intentará revalidar su cargo para 2027?

No lo sé. Creo que sí. Hay que intentarlo porque en cuatro años tampoco puedes cambiar tu pueblo como te gustaría. De momento te puedo decir que en este mandato van a haber cambios significativos. Y que las ganas y la ilusión de volver a presentarme están. En 2027, si la gente de mi municipio considera que debo seguir siendo alcaldesa, lo haré muy gustosamente.

