"Si el nuevo Arnau de Vilanova no se hace en Paterna será por una decisión del Partido Popular"

El plena calle Mayor, antes y después de la sesión fotográfica, el alcalde Juan Antonio Sagredo atiende a vecinos y vecinas que aprovechan para saludarle o trasladarle alguna cuestión sobre el municipio. El dirigente socialista afronta su tercer mandato, en el que la peatonalización de la calle Mayor será el proyecto estrella. Sagredo lamenta que no se ha podido reunir con el president Carlos Mazón o conseller en estos primeros doce meses y advierte de que si el nuevo Arnau de Vilanova no se construye en su municipio será por una decisión del PP.

Ha completado su noveno año al frente del Ayuntamiento de Paterna. Ya nada le pillará de nuevas

La verdad es que cada día es un nuevo día y de lo que más agradecido estoy es que los vecinos te siguen tratando como el primer día. Te piden las cosas y mi principal cometido como alcalde es atenderles, más allá de grandes proyectos. Lo que sí es cierto es que tenemos el equipo bien rodado.

Y ahora lo compagina con el cargo de Senador...

Para mí es un honor poder representar a la provincia de Valencia en el Senado. Es verdad que me quita una parte de tiempo, pero son dos días a la semana y hoy en día con las nuevas tecnologías y con el equipo bien rodado, la gestión no se ha visto mermada en ningún momento. Y en cuanto al Senado, nos hemos ido adaptando a un escenario que era nuevo para mí. Soy el portavoz de Comercio y hemos aprobado una moción para fomentar el comercio local con una serie de medidas que estamos trasladando también aquí en Paterna. Y el próximo reto es influir en ley de Industria en la que ya estamos trabajando, en la que tenemos la experiencia de la Ley que impulsó Ximo Puig y que inició aquí en Paterna.

Sagredo habla con una pareja en la calle Mayor / Daniel Tortajada

¿En qué ha cambiado el Sagredo de 2015 que llegó a la alcaldía y con el actual?

Creo que la experiencia también te hace. Creo que hemos avanzado como equipo a ser más dialogantes y tener la mente abierta. Es verdad que en la primera legislatura numéricamente fue más complicado que ahora, pero en cambio yo creo que hablamos más con los grupos políticos. Es cierto que no a todo el mundo le gustas pero tener esa mente abierta de poder escuchar, analizar lo que te están diciendo, a veces tienen razón y otras no, pero creo que somos más dialogantes, más abiertos. Y por otra parte, sí que es verdad que esta experiencia te da una madurez a la hora de gestionar, que yo creo que se nota y los vecinos también lo notan.

¿Qué balance haces de estos primeros 12 meses?

Venimos de ocho años de gestión y hay proyectos que están lanzados. Pero entre las cosas que destacaría, aparte de las obras que se han ido terminando y han ido mejorando, como la rotonda de Asepeyo o la regeneración del barrio de Santa Rita o el centro de salud, también la adquisición del edificio de Del Arco Iris para dar ese centro de estudios y comenzar la legislatura con deuda cero. Es un hito muy importante porque no solo era la deuda del Ayuntamiento, sino todo lo que se había heredado del Partido Popular: desde la superguardería, tener que cerrar Sumpa... había más de 60 millones de euros de deuda. Es decir, ocho años después podamos reducir a cero la deuda del Ayuntamiento y haber liquidado esa deuda que simplemente en la superguardería estamos hablando de más de 5 millones de euros. Es algo que se tiene que tener en cuenta.

Sagredo en el jardín situado junto a la calle Mayor / Daniel Tortajada

Entrando ya de lleno en la gestión municipal, ¿Va a ser la peatonalización de la calle Mayor el proyecto de más envergadura del mandato?

Sin duda. Lo primero que haremos será cerrar la calle Mayor para las fiestas y los coches ya no podrán circular, y las rutas de autobuses ya se cambiaron hace semanas. Y una vez concluyan las obras, que se espera que comiencen el próximo año, Paterna tendrá el eje peatonal más grande del área metropolitana con 656 metros. La gente va a agradecer que sea una zona para pasear, donde sentarte y tomar algo en una terraza, donde puedas ir a comprar ropa para tus hijos... y todo con la tranquilidad de poder ir andando y sabiendo que no va a pasar ningún coche. Con ese proyecto completamos el plan de movilidad en cuatro ejes en paralelo: metro, roda sur para vehículos, calle Mayor peatonal y el transporte de bus por el barrio de Alborgí. Es un proyecto arriesgado, pero nos funcionó muy bien en Valterna, donde todas las aceras estaban invadidas por los coches. Ahora mismo vas por allí y es rarísimo ver un coche encima de la acera. Es decir, se hizo una planificación a varios años sin que fuera nada radical, en el que se han ido sacando plazas de aquí y de allá construyendo parkings, algún cambio de sentido, también alguna rotonda. En estos momentos puedes pasear tranquilamente por este barrio y es lo que vamos a ir trasladando al resto de barrios.

¿En qué situación está ahora el uso de los terrenos de los cuarteles militares?

Tenemos pendiente otra reunión. Ya tenemos un edificio que nos cedieron al Ayuntamiento y, si no pasa nada, antes de que acabe este año vamos a finalizar la actuación para independizarlo del resto del complejo. Uno de los temas que tenemos pendiente con el president de la Generalitat es su inclusión en el Pla Edificant, como acordó el anterior Consell, para rehabilitar este edificio y convertirlo en campus de formación profesional, donde ya nos habían dado hasta tres líneas de formación profesional.

El alcalde en la calle Mayor / Daniel Tortajada

El PAI de los Molinos contempla 1.600 viviendas. Cuando esté concluido, ¿Tendrá Paterna cubierta la demanda de vivienda?

A nosotros nos gusta el crecimiento sostenible. Tenemos más suelo para crecer, como la zona de los militares, que abarca casi el 20% de todo el casco urbano. En ese proyecto se incluye la cesión de una pinada para mantener el pulmón verde. Sí que es verdad que estamos hablando de años vista, sobre todo cuando hablamos de urbanismo y con varias administraciones implicadas.Lo más importante y lo que sí que nos gusta trasladar a los vecinos es que nosotros tenemos un plan a corto, medio y largo plazo que tenemos muy claro de cómo queremos que sea Paterna, que sea sostenible, amigable y que con todos estos proyectos lo vamos a poder conseguir.

"Cada vez tenemos menos suelo industrial y tenemos que activar mecanismos para conseguirlo"

¿Y tiene Paterna más suelo para crecer a nivel industrial?

Cada vez tenemos menos. Paterna siempre ha sido muy atractiva para el tema industrial y empresarial. Fuente del Jarro y el Parque Tecnológico lo tenemos al 100%. Táctica va en ese sentido, incluso los Molinos. En La andana se ha mejorado mucho con todos estos convenios municipales que hemos hecho y con las ayudas de Ivace. De todas maneras trabajamos para aumentar ese suelo industrial y conseguir atraer a nuevas empresas.

En estos doces meses ha pasado de convivir con el Botànic a la dupla PP-Vox

Se nota el cambio, pero por la falta de comunicación, que me parece un error. No es lo mismo conocer a los consellers, porque son de tu partido y les puedes llamar directamente, a la situación actual. Nosotros solicitábamos las reuniones pero apenas hemos recibido respuesta. Solo Susana Camarero ha mostrado interés en temas como la residencia. Entiendo que la Comunidad Valenciana muy grande, pero insisto, estamos hablando de la séptima ciudad, con todo lo que implica a nivel industrial, de tradición y de población. No creo que se pueden permitir el lujo de tenernos un año sin mantener una reunión. Y con Vicent Mompó, presidente de la Diputación, ocurre lo mismo. Tengo una gran relación con él pero llevamos un año y tampoco hemos mantenido reunión alguna, y somos tercera ciudad de la provincia, junto con Gandia.

Sagredo, ante la estatua del Tirador / Daniel Tortajada

Entonces del hospital ni le pregunto

Estamos hablando de un proyecto autonómico, que no afecta solo a Paterna. Es el segundo departamento sanitario con más poblado, con más de 350.000 personas. Por tanto, entiendo que es un proyecto de Presidencia. He tenido un par de encuentros informales con el presidente Carlos Mazón en la que nos emplazamos a una reunión para la que de momento no tenemos fecha. Y en esta cuestión soy muy tajante: Si el nuevo Arnau de Vilanova no se hace en Paterna es una decisión del Partido Popular y eso pues tendrán que asumirlo. De todas maneras, soy optimista y creo que se va a hacer aquí, por los inputs que me ha dado el president. Pero si finalmente no se materializa, las asociaciones de vecinos de Alborgí, Campamento o Santa Rita, como ha ocurrido con la residencia, ya me han trasladado que el hospital es fundamental y que si han de movilizarse lo harán.

"Vamos a pelear por el soterramiento del metro en la carretera de Manises"

También negocia la supresión de los pasos a nivel

He hablado varias veces con el secretario autonómico Vicente Dómine, al que considero un grandísimo profesional y que ha dado soluciones muy buenas a problemas ferroviarios y de infraestructuras donde se nota su mano. Pero volvemos a lo mismo, no hemos tenido la reunión formal. En una de esas veces que hemos coincidido abordamos la eliminación del paso a nivel de Campamento, y la solución que plantea, con un paso elevado, me parece muy buena. Y respecto al soterramiento en la carretera de Manises es verdad que aceptaron nuestra propuesta y vamos a pelear por ella.

¿Qué pregunta ha echado en falta?

Cuándo seremos gran ciudad. La última cifra que nos ha dado el INE ha sido de 74.000 habitantes pero ya llevamos varios meses por encima de 75.000. Por tanto, sería muy raro que siempre hemos ido creciendo y que la próxima cifra oficial esté por debajo de 75.000. De ahí que ya se constituyó una comisión para estar todas las partes implicadas y una vez alcanzada la cifra activar todos los mecanismos para conseguir la distinción de Gran Ciudad.

